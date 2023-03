Blanka została polską reprezentantką na tegoroczny konkurs Eurowizji. Jednak to nie ona pojechałaby do Liverpoolu, gdyby decyzja należała do widzów. Wokalistka odniosła się do burzy, która od kilku dni trwa po ogłoszeniu wyników preselekcji.

8 Fot. Piotr Molęcki / East News Otwórz galerię Na Gazeta.pl