Rihanna i ASAP Rocky w maju zeszłego roku powitali na świecie pierwsze dziecko. O tym, że maluch jest na świecie, informowały zagraniczne media, a rodzice długo milczeli. Zdjęcie malucha pojawiło się dopiero na ich mediach społecznościowych w grudniu, czyli wtedy, kiedy miał już siedem miesięcy. Internauci dopatrzyli się wówczas, że to kopia taty. Teraz Rihanna dodała najnowsze materiały, w których gwiazdą jest chłopiec.

Rihanna pokazała syna. Internauci zakochani w maluchu

Na profilu wokalistki znalazło się kilka zdjęć, a także wideo. Słyszymy, jak chłopiec krzyczy, a także ma niezbyt zadowoloną minę:

Mój chłopiec, kiedy dowiedział się, że jego rodzeństwo idzie na Oscary, a on nie - napisała żartobliwie Rihanna.

Rihanna nawiązała do dwóch kwestii. Po pierwsze, spodziewa się drugiego dziecka. Radosną nowinę ogłosiła podczas Super Bowl, którego była gwiazdą muzyczną. Oprócz tego pojawi się na najbliższej gali Oscarów. Zaśpiewa piosenkę "Lift Me Up" z filmu "Czarna pantera: Wakanda w moim sercu", której jest współautorką, i która walczy o statuetkę. To pierwsza nominacja Rihanny w tym prestiżowym konkursie.

Internauci są zachwyceni chłopcem. W komentarzach zostawili wiele miłych słów:

Jaki słodki!

To twój bliźniak.

Kocham cię, a twój syn jest przecudny - piszą.

Wielu życzyło także idolce powodzenia podczas Oscarów, a także zdradzili, że nie mogą doczekać się kreacji, w jakiej się pojawi. Zwłaszcza że Rihanna, będąc w pierwszej ciąży, wywoływała wiele kontrowersji swoimi stylizacjami. Artystka często eksponowała krągłości, co nie podobało się sporej grupie internautów.