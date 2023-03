Zakochany Krzysztof Skiba złożył poważną deklarację nowej ukochanej

Lider zespołu Big Cyc w show-biznesie funkcjonuje już od lat. Ostatnio Krzysztof Skiba cieszy się wzmożonym zainteresowaniem medialnym. Niestety, artysta nie jest na ustach wszystkich za sprawą rozwoju kariery i muzycznej twórczości, a związku z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską. W najnowszym wywiadzie z dziennikarzem sportowym Krzysztofem Stanowskim padły poważne słowa.

Partnerka Krzysztofa Skiby mocno obrywa w sieci. Zaapelowała do "smutnych ludzi"

Krzysztof Skiba składa miłosne deklarację nowej partnerce

W trakcie najnowszej rozmowy Krzysztof Skiba odniósł się do plotek na temat związku z młodszą partnerką oraz złośliwych komentarzy, z którymi para musi się mierzyć na co dzień.

Informacje są takie, że ja śpię na forsie, że ona poleciała na kasę. Z internetu dowiedziałem się, że mam obywatelstwo Kanady. Że moja partnerka ma to zrobione, tam zrobione... Że opłaciłem jej wycięcie żeber - wyliczał Skiba.

W trakcie wywiadu dziennikarz zapytał artystę wprost, co nowa ukochana mogła w nim dostrzec. Muzyk bez wahania stwierdził, że ma bardzo wiele do zaoferowania. Urok osobisty i boskie anielskie oczy to jeszcze nie wszystko.

Widocznie widzi we mnie kogoś, kto jej się podoba. Pewna charyzma, pewien charakter, osobowość to też robi wrażenie na kobietach. Ona twierdzi, że zakochała się w moich niebieskich oczach i ja na te oczy zawsze zdawałem wszystkie egzaminy na studiach. Jak panie profesorki widziały moje niebieskie oczy, to mówiły "panie Krzysztofie, jeszcze pan powinien doczytać, ale stawiam piątkę" - wspominał Skiba.

Skiba zabrał nową ukochaną na randkę. Zachowanie obsługi jej się nie spodobało

W dalszej części rozmowy dziennikarz postanowił zgłębić temat życia miłosnego muzyka. Zapytał nawet, czy Krzysztof Skiba niczym Leonardo DiCaprio pragnie co chwilę zmieniać partnerki na coraz młodsze. Warto wspomnieć, że nowa ukochana artysty jest trzy lata młodsza od jego starszego syna. Krzysztof Skiba uciął ten tok myślenia. Z jego strony padło poważne wyznanie miłosne.

To jest miłość do końca życia. Ogłaszam publicznie, że chcę z Karoliną być do końca życia - zadeklarował Skiba.

Na razie nie wiadomo czy miłość do grobowej deski zostanie przypieczętowana ślubem. Na chwilę obecną muzyk nie zdążył się jeszcze rozwieść z żoną i matką jego dwóch dorosłych synów, z którą był związany przez ponad 30 lat.