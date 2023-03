Już pod koniec ubiegłego roku Paulina Smaszcz ujawniła, że niedługo jej najstarszy syn zostanie ojcem. Jako pierwszy dobrą nowiną pochwalił się Maciej Kurzajewski. 3 marca 2023 roku dziennikarz za pośrednictwem Instagrama przekazał, że został dziadkiem. Post skomentowała jego obecna partnerka Katarzyna Cichopek. Swoją radość wyraziła wieloma emotkami czerwonego serca. W wywiadzie szerzej opowiedziała o nowej sytuacji.

