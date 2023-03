Kasia i Jędrek Gąsienicowie to gwiazdy formatu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Zyskali sporą sympatię widzów, co docenili producenci "Azji Express". Małżonkowie podjęli się wyzwania i stanęli do walki. Nie ukrywają, że uwielbiają swoje towarzystwo, a rodzina jest dla nich najważniejsza. Wraz z dwójką dzieci (Zosią i Staszkiem) mieszkają na co dzień w Zakopanem, a ich dom jest urządzony w góralskim stylu.

Kasia i Jędrek Gąsienicowie mieszkają w górach. Tak urządzili dom

Widzowie TTV mogą podejrzeć, jak wygląda salon Gąsieniców. Kasia i Jędrzej komentują programy z ciemnej kanapy, przed którą ustawiony jest drewniany stolik. Na ścianie mają tapetę z góralskim krajobrazem. Nie brakuje typowych motywów dla ich regionu - w pokoju znalazł się góralski kapelusz, są drewniane sztukaterie, a także możemy dostrzec obrazy. W pomieszczeniu jest przytulnie dzięki kolorowym poduszkom i roślinom.

Tak mieszkają Kasia i Jędrzej Gąsienicowie Screen z Player.pl/ 'Gogglebox. Przed telewizorem'

A jak wyglądają inne pomieszczenia? Kasia chętnie zaprasza użytkowników Instagrama do domu, dlatego możemy podejrzeć, jak urządziła np. kuchnię. Na podłodze ułożone jest drewno w modną jodełkę, na ścianie znalazła się cegła. Meble są dwukolorowe. Nie brakuje czarnych dodatków - w tym kolorze jest m.in. lampa czy sporych rozmiarów stojak na kwiatka.

W domu małżonków nie brakuje też kolorów. Te znalazły się m.in. na zasłonach czy dywanach. Kasia hobbystycznie zajmuje się rękodziełem, dlatego w ich domu jest wiele jej prac.

Jesteście ciekawi, jak wyglądają inne pomieszczenia w domu Gąsieniców? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.