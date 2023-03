Adele w 2015 roku wydała trzecią płytę i na dłuższy czas usunęła się w cień. W tym czasie zdążyła nie tylko wyjść za mąż i się rozwieść, ale także zawalczyć o swoje zdrowie. Kiedy w 2019 po długiej przerwie pokazała się ponownie, na jaw wyszła jej spektakularna metamorfoza. Gwiazda schudła ponad 40 kilogramów (mówiło się nawet o 45). Jej fenomenalna forma jest zasługą intensywnych ćwiczeń i specjalnej diety. Jakie są jej założenia?

Adele schudła na diecie SIRT

Dieta, którą stosowała Adele, nie należy do najłatwiejszych, a jej początki mogą być wręcz niezdrowe dla niektórych osób. Pierwsze dni to intensywna głodówka, podczas której dozwolony jest jeden posiłek, a reszta zostaje zastąpiona zielonymi sokami. Następnie - przejście na niewystarczające dla dorosłego człowieka 1000 kalorii dziennie i z czasem zwiększanie tej liczby do 1500 kalorii, a później - wedle indywidualnych potrzeb, ustalonych z dietetykiem. Z tego powodu wielu ekspertów od fitnessu twierdzi wręcz, że najpewniej Adele "pomogła sobie" zabiegiem zmniejszenia żołądka, dzięki czemu mniejsze porcje jedzenia nie są aż tak niekomfortowe.

Nie zmienia to jednak faktu, że Adele z diety SIRTFood skorzystała, a efekty można podziwiać gołym okiem. Na czym polega ten sposób żywienia?

Dieta sirtuinowa należy do restrykcyjnych metod odchudzania i na pewno nie jest dla każdego. Polega na wprowadzeniu do jadłospisu produktów zawierających duże ilości sirtuin, białek odpowiedzialnych za procesy starzenia się organizmu.

Podstawa to regularność posiłków, te zaś powinny zawierać produkty bogate w polifenole. Zaliczamy do nich różnego rodzaju sałaty, orzechy, kapustę, kalafiora, rzodkiew, brokuły, grykę i żyto, seler, oliwę z oliwek oraz owoce jagodowe (truskawki, borówki, jagody), gruszki i winogrona. Dozwolona jest czekolada i wino, ale podstawą napojów powinny być niezmiennie zielone soki, a prócz tego kawa, kakao, zielona herbata.

Adele samą dietą (i zapewne operacją zmniejszenia żołądka) niewiele mogłaby zwojować, gdyby nie rozpoczęła też zmiany stylu życia. Wokalistka przyznaje, że zaczęła intensywnie ćwiczyć. Dołączyła też pracę nad własnym zdrowiem psychicznym w myśl zasady "w zdrowym ciele zdrowy duch". Wszystkie te elementy dały jej taki efekt, jaki możemy teraz podziwiać.