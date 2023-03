Sobotni wieczór z pewnością zapadnie w pamięci Rafała Augustyniaka. Piłkarz Legii Warszawa zapłacił niezwykle wysoką cenę za udział w meczu z Górnikiem Zabrze - stracił dwa przednie zęby. Bez kosztownej wizyty u dentysty z pewnością się nie obejdzie.

Piłkarz wrócił ze Śląska bez zębów. Stracił je na boisku

Jedno jest pewne - po powrocie do stolicy Rafał Augustyniak będzie musiał skorzystać z pomocy stomatologicznej. Młody piłkarz podczas sobotniego meczu z Górnikiem Zabrze dostał w szczękę od Antony'ego van den Hurka i stracił dwie jedynki. Do feralnego zdarzenia doszło w 62. minucie meczu.

Zebrani na trybunach kibice byli zszokowani werdyktem sędziego Bartosza Frankowskiego - ukarał on napastnika wręczeniem żółtej, a nie czerwonej kartki, twierdząc, że zajście miało charakter wypadku i nie było spowodowane umyślnie. Jednak widok schodzącego z murawy Augustyniaka z dwoma zębami w dłoni mówił sam za siebie. Co ciekawe poszkodowany piłkarz nie pozwolił, aby ta sytuacja powstrzymała go przed dalszą walką. Niedługo po otrzymanym ciosie zgarnął zgubione zęby z boiska i wrócił do gry.

Po tak nieszczęśliwym wypadku nieunikniona będzie wizyta u protetyka zębowego. Niestety nie będzie też tania. Obecnie ceny za jeden implant kształtują się na poziomie 3-5 tys. zł. Biorąc pod uwagę wygraną Legii Warszawa 1:0 z Górnikiem Zabrze, można śmiało stwierdzić, że było to szczęście w nieszczęściu.

