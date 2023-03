Meghan Markle nie spodziewała się ataku z tej strony. "To nie rasizm"

W sobotni wieczór Chris Rock postanowił oficjalnie skrytykować zachowanie Meghan Markle, która zarzuciła rodzinie królewskiej jawny rasizm. Ten wątek poruszyli razem z mężem podczas wywiadu z Oprah Winfrey. To właśnie wtedy żona księcia Harry'ego powiedziała, że gdy była w ciąży z synem, Windsorowie zastanawiali się głośno, jaki kolor skóry będzie miało dziecko. Według komika tego typu zachowanie jest czymś zupełnie normalnym.

Chris Rock nie popiera stanowiska Meghan Markle. Komik nie widzi rasistowskiego podłoża w zachowaniu rodziny królewskiej

Chris Rock w swoim występie jednoznacznie podsumował Meghan twierdząc, że powinna ona stawić czoła wewnętrznym dramatom rodzinnym, a nie doszukiwać się problemów tam, gdzie ich nie ma. Według Rocka Meghan "wygrała loterię dla jasnoskórych" i czymś zupełnie normalnym jest to, że rodzina spekuluje na temat koloru skóry jeszcze nienarodzonego dziecka.

To nie jest rasizm, ponieważ nawet czarni ludzie chcą wiedzieć, jak brązowe będzie dziecko - powiedział Chris Rock.

Do tej pory nie wiadomo, który członek rodziny królewskiej zadawał takie pytania. Spekuluje się, że może chodzić o księżniczkę Annę. Podejrzenia padały też na króla Karola III i jego małżonkę Camillę. Meghan Markle przez chwilę zastanawiała się nawet nad tym, by wyjawić, o kogo chodzi, jednak do tej pory tego nie zrobiła.

To już drugi raz w ciągu miesiąca, kiedy Meghan została publicznie ośmieszona w telewizji. Wcześniej zdarzyło się to w jednym z odcinków "South Park" - z żony księcia Harry'ego zadrwiono, odnosząc się do braku prywatności, na który narzeka.

