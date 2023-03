Ewa Gawryluk gorzko o zarobkach aktorów. W przeszłości miała poważne problemy

Kariera Ewy Gawryluk rozpoczęła się pod koniec lat 80. To właśnie wtedy po raz pierwszy trafiła na duży ekran. Dziś może pochwalić się bogatym dorobkiem zawodowym. Do tej pory zagrała w takich produkcjach jak "Sztos", "Podatek od miłości", "Pierwsza miłość", "Klan", "Żyć nie umierać" czy "Słaba płeć". Jednak największą popularność przyniósł jej serial stacji TVN "Na Wspólnej". Oprócz tego Gawryluk pracuje również w teatrze. Mimo stałej pracy w serialu czy na scenie okazuje się, że wcale nie należy do czołówki najlepiej opłacanych gwiazd w Polsce.

Ewa Gawryluk narzeka na zarobki. "Skandalicznie niskie"

Ewa Gawryluk o swoich zarobkach opowiedziała w rozmowie z "Faktem". Aktorka przyznała, że wynagrodzenie, które otrzymuje, nie jest tak atrakcyjne, jakby mogło się wydawać. Gdyby nie pomoc rodziców, nie dostałaby nawet kredytu na mieszkanie.

Bank brał pod uwagę tylko moje dochody z teatru, żadnych innych. A zarobki w teatrze były skandalicznie niskie. Musiałam skorzystać z pomocy rodziców. Oboje zostali wpisani do mojego pierwszego kredytu - wyznała.

Gawryluk zdradziła również, że do dziś spłaca kredyt, który przed laty zaciągnęła na zakup mieszkania.

Trudne dzieciństwo Ewy Gawryluk

Ewa Gawryluk rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Jakiś czas temu postanowiła zrobić wyjątek i w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl otworzyła się na temat rodziny, ślubu i aktorstwa. Wróciła również pamięcią do bolesnych wspomnień z dziecięcych lat, kiedy w szkole była nękana przez rówieśników. TUTAJ możecie przeczytać więcej na ten temat.

