Wielka Brytania szykuje się do królewskiej operacji "Złota Kula". Co będzie się działo?

Książę Karol został królem Wielkiej Brytanii automatycznie, gdy tylko zmarła jego matka, królowa Elżbieta II. Jednak dopiero na 2023 roku zaplanowano jego oficjalną koronację. Operacja państwowa ma swój własny kryptonim - "Złota Kula" i od wielu lat jest przygotowana w najdrobniejszych szczegółach. Od kiedy królowa Elżbieta osiągnęła już naprawdę sędziwy wiek, osoby odpowiedzialne za organizowanie uroczystości spotykały się z księciem Karolem co najmniej raz w roku, żeby potwierdzić i dograć kolejne szczegóły.

Koronacja króla Karola III nosi kryptonim "Złota Kula"

Tak, jak śmierć królowej Elżbiety uruchamiała operację "London Bridge", tak również koronacja króla Karola III ma swój własny kryptonim. Do mediów brytyjskich docierają dopiero zarysy konkretnych planów. Mówi się, że cała koronacja, czyli akt nałożenia korony na głowę króla i zawierzenie mu państwa oraz kościoła, będą krótszą uroczystością niż miało to miejsce w przypadku koronacji Elżbiety II. BBC informuje, że ma to być symbol zmieniającej się monarchii i postępu. Dodatkowo w Opactwie Westminsterskim obecni będą przedstawiciele wielu religii. Krótszy będzie też pochód przed i po koronacji.

Sama koronacja składa się z kilku etapów i te nie zostaną zmienione ze względu na kilkusetletnią tradycję. Rozpoczyna się od przybycia króla do Opactwa i okrzyku zebranych "Boże chroń króla!". Następnie król składa przysięgę koronacyjną. Później następuje namaszczenie i przekazanie królewskich insygniów władzy - królewskiego jabłka, berła i na samym końcu słynnej, bardzo ciężkiej korony świętego Edwarda, używanej wyłącznie raz, podczas tej jednej jedynej ceremonii. Król zasiada na tronie a poddani oddają mu hołd poprzez uklęknięcie przed majestatem. BBC informuje, że w ten sam sposób namaszczona i ukoronowana zostanie także królowa małżonka.

Rząd na koronację zaprasza najważniejsze osoby w Wielkiej Brytanii, ale także przywódców państw z całego świata. Z okazji koronacji Brytyjczycy otrzymają dodatkowy dzień wolny od pracy, są też zachęcani do świętowania na ulicach. Uroczystość będzie transmitowana na żywo przez telewizję publiczną na Wyspach.