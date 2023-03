Już pod koniec ubiegłego roku Paulina Smaszcz ujawniła, że niedługo jej najstarszy syn zostanie ojcem. Jednak nie wiadomo było, kiedy dokładnie w ich rodzinie ma nastąpić wielki dzień. Jako pierwszy dobrą nowiną pochwalił się Maciej Kurzajewski. 3 marca 2023 roku dziennikarz przekazał, że został dziadkiem. Franciszek, czyli syn Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz, od jakiegoś czasu nie mieszka już w Polsce. We wrześniu 2021 roku wziął ślub z Włoszką Laurą Esmeraldą Vaccari i obecnie układają sobie życie w jej rodzinnym kraju. Tam też przyszła na świat dziewczynka. Kiedy dumny dziadek i babcia odwiedzą jedyną wnuczkę? W przypadku dziennikarza może to potrwać.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o swojej córce. Zabiera ją na plan "You Can Dance"!

Maciej Kurzajewski został dziadkiem. Kiedy zobaczy wnuczkę? Nieprędko

Anna Lewandowska i Ida Nowakowska w "Pytaniu na śniadanie" zapytały się dziennikarza, czy ten kupił już bilet do Włoch, aby poznać wnuczkę. Okazuje się, że Kurzajewski jest przeszczęśliwy, że został dziadkiem, jednak nie zamierza w najbliższym czasie składać wizyty świeżo upieczonym rodzicom. Czeka na decyzję syna i synowej, bo to do nich ona należy.

Oni potrzebują teraz swojego czasu. Przy Laurze jest jej mama, na miejscu ich wspiera, a Maciek, jak tylko młodzi pozwolą, to wyruszy uściskać tę malutką rączkę - powiedziała w śniadaniówce dziennikarka TVP.

Cichopek i Kurzajewski planują remont domu. Będzie ich to sporo kosztowało

Jako druga radosną nowiną podzieliła się Paulina Smaszcz, która oficjalnie stała się babcią-petardą. Również obecna partnerka Kurzajewskiego, Katarzyna Cichopek, zareagowała na narodziny wnuczki ukochanego.