Medialna burza z udziałem księcia Harry'ego trwa od kilku miesięcy. Kontrowersyjny serial dokumentalny na Netfliksie, głośna autobiografia oraz liczne wywiady to jednak nie wszystko. Mąż Meghan Markle ponownie otworzył się przed publiką. Tym razem wziął udział w transmisji na żywo z dr Gaborem Mate. Ekspert stwierdził, że młodszy syn Karola III cierpi na zaburzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

"Zbuntowany anioł". Ivo zapuścił brodę, a "Motylek" nie ma już rudnych włosów

Książę Harry cierpi na zaburzenia koncentracji uwagi

Dr Gabor Mate to ekspert od toksycznych traum, który postanowił wziąć pod lupę przypadek księcia Harry'ego i zorganizował transmisję na żywo, którą można było obejrzeć po wniesieniu opłaty za bilet. Rozmowa miała dość intymny charakter, dotyczyła życia po stracie oraz radzenia sobie z nią. W postawieniu diagnozy mogła pomóc autobiografia "Spare", w której książę Sussex miał okazję podzielić się osobistymi przeżyciami z życia na dworze.

Nie czuje się ofiarą. Liczę, że dzielenie się moją historią pomoże innym - mówił książę Harry.

Książę Harry potraktował rozmowę z dr Gaborem Mate jako pewnego rodzaju terapię, która pomogła mu lepiej poznać siebie. Ekspert stwierdził, że syn króla Karola III cierpi na ADD, czyli zaburzenie koncentracji uwagi, które jest związane z impulsywnością. Może ono wpływać na to, że łatwo się rozprasza i jest traktowane jako podtyp ADHD.

Dzięki za darmową sesję - zażartował książę Harry.

Dr Gabor Mate sam cierpi na ADD i jest autorem książki "Scattered Minds: The Origin And Healing Of Attention Deficit Disorder". Uważa, że zaburzenie koncentracji uwagi nie jest dziedziczne i można je wyleczyć.

Dworska ekspertka miesza z błotem Harry'ego i Meghan. "Pazerni, roszczeniowi"