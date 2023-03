Paulina Krupińska ma willę na Podhalu. Widok z okna zapiera dech w piersiach

Paulina Krupińska dzieli czas między stolicę a Podhale. Prowadząca "Dzień dobry TVN" mieszka na co dzień w Warszawie z mężem i dziećmi, ale gdy tylko ma wolny czas, wyjeżdża do swojego góralskiego domu w samym sercu Tatr. Te widoki zapierają dech w piersiach.

Paulina Krupińska zostawiła dzieci pod opieką męża. "Kobiety się dziwiły"

Góralska willa Pauliny Krupińskiej. Część mebli zaprojektował Sebastian Karpiel-Bułecka

Willa Pauliny Krupińskiej jest nie tylko z zewnątrz utrzymana w góralskim stylu, ale także tak wyposażona. Co ciekawe, większość mebli zaprojektował Sebastian Karpiel-Bułecka. Na instagramowym profilu celebrytka pochwaliła się szafą i komodą, za stworzeniem których stoi jej mąż. Na komodzie znalazły się nagrody, które wokalista zdobył wraz z grupą Zakopower, w tym złote i platynowe płyty.

Paulina Krupińska Fot. Instagram.com/pkrupinska

Sebastian Karpiel-Bułecka to nie tylko utalentowany muzyk i wokalista. Jego pasją jest też architektura i projektowanie mebli. To on odpowiada także za szafę, która znalazła się obok małżeńskiej sypialni.

Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka Fot. Instagram.com/pkrupinska

Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci - córki Antoniny i syna Jędrzeja. W ich podhalańskiej posiadłości nie mogło więc zabraknąć pokoju dziecięcego, w którym jest miejsce do zabawy i nauki.

Paulina Krupińska Fot. Instagram.com/pkrupinska

Kuchnia Pauliny Krupińskiej też utrzymana jest w góralskim stylu. Dominują tu drewniane meble, a podłoga wyłożona jest mozaiką. W pomieszczeniu nie brakuje też sprzętów takich jak ekspres do kawy czy płyta indukcyjna.

Paulina Krupińska Fot. Instagram.com/pkrupinska

Widoki z okien są tu zachwycające. Rodzina często jeździ w góry, żeby nacieszyć się bajecznym krajobrazem. Posiadłość otaczają iglaki, a w oddali widać majestatyczne Tatry.

Paulina Krupińska Fot. Instagram.com/pkrupinska

