Miłość kwitnie u Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Odkąd oficjalnie ogłosili, że łączy ich coś więcej niż tylko zawodowa relacja, nie odstępują się na krok. Okazuje się, że aktorka i prezenter zdecydowali się także wspólnie zamieszkać. Nie będą jednak kupować nowego domu, a Cichopek wraz ze swoimi dziećmi przeprowadzi się do willi Kurzajewskiego. Posiadłość jest ogromna i wymaga gruntownego remontu. Nie będzie to tanie przedsięwzięcie. Jeden z tabloidów dowiedział się, ile może ich to kosztować.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wydadzą fortunę na remont domu

Maciej Kurzajewski w rozmowie z dziennikarzami portalu se.pl potwierdził, że jego ukochana niebawem z nim zamieszka. Prezenter zapewnia, że w ich wspólnym gniazdku dla nikogo nie zabraknie miejsca.

Każda z osób, które kochamy, znajdzie tam swoje bezpieczne, komfortowe miejsce do mieszkania.

Oprócz tego Kurzajewski uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, czy remont mocno nadszarpnie ich budżet.

Wybraliśmy taki wariant, pewnie jak większość z naszych rodaków w dzisiejszych czasach, którzy planują remonty swoich domów i mieszkań, by był jak najbardziej praktyczny. Abyśmy nie musieli podchodzić do tego z pewną rozrzutnością, a tak, by każda złotówka wydana na to przedsięwzięcie była możliwie jak najlepiej wydaną złotówką. I aby efekt był najlepszy, jaki tylko może być.

"Super Express" postanowił zapytać pracownika jednej z warszawskich firm budowlanych ile mniej więcej Cichopek i Kurzajewski wydadzą na remont trzykondygnacyjnej willi. Okazuje się, że może to być nawet milion złotych.

