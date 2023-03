Księżna Kate od lat stawia na klasyczny styl, którym zachwyca zarówno na co dzień, jak i podczas oficjalnych uroczystości. Rzadko też eksperymentuje z fryzurami. Przeważnie nosi rozpuszczone, starannie ułożone włosy. Ma ku temu poważny powód. Na jej lewej skroni znajduje się blizna.

REKLAMA

"Zbuntowany anioł". Ivo zapuścił brodę, a "Motylek" nie ma już rudnych włosów

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Księżna Kate ukrywa bliznę na głowie. Przed laty przeszła operację

Odkąd księżna Kate dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, media z całego świata bacznie przyglądają się jej życiu. Analizowane jest nie tylko jej zachowanie podczas publicznych wystąpień, ale także jej wygląd. Gdy w kilka lat temu pojawiła się na balu "In Kind Direct" w Clarence House co uważniejsi fani dostrzegli na jednym ze zdjęć bliznę na skroni księżnej. Wówczas zmartwili się stanem jej zdrowia. Czy rzeczywiście mieli powody do obaw? Głos w sprawie zabrał Pałac Kensington.

Blizna jest śladem po operacji przeprowadzonej w dzieciństwie - podano w oficjalnym oświadczeniu.

Księżna Kate Screen: TikTok@cristinanainglaterra

Nie zdradzono natomiast, co to była za operacja. Dziennikarze "Daily Mail" poprosili o komentarz znanego chirurga. John Scurr ze szpitala Lister w Londynie zasugerował, że blizna najprawdopodobniej powstała po wycięciu naczyniaka.

Wątpię, żeby to wiązało się z bardzo poważnym schorzeniem. Podejrzewam, że wycięto jej jakiegoś naczyniaka - mówi specjalista.

Lekarz jest też zdziwiony, że biorąc pod uwagę pokaźny rozmiar blizny, dopiero teraz ją zauważono. Żona księcia Williama faktycznie świetnie ją do tej pory ukrywała. Więcej zdjęć księżnej Kate znajdziecie w galerii u góry strony.

Gessler pokazała brzuch po dwóch ciążach. Zapozowała w bieliźnie "antygwałtowej"