Nie żyje syn posłanki Magdaleny Filiks. "Miki 8 marca skończyłby 16 lat"

3 marca 2023 roku na facebookowym profilu Magdaleny Filiks pojawił się wpis, w którym posłanka poinformowała o śmierci syna. Chłopiec za kilka dni skończyłby 16 lat. Wiadomo, kiedy odbędą się uroczystości pogrzebowe.

REKLAMA

Gwiazdy, które zginęły w tajemniczych okolicznościach. Kurt Cobain to tylko początek

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk: Przeżywałam śmierć mamy na oczach całej Polski

Nie żyje syn Magdaleny Filiks

Mikołaj Filiks zmarł 17 lutego 2023 roku. W opublikowanym na Facebooku wpisie Magdalena Filiks podała, że jej syn 8 marca obchodziłby 16. urodziny. W dalszej części pojawiły się także szczegóły dotyczące pogrzebu.

W dniu 17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat… Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 marca. Wystawienie urny z prochami i pożegnanie o godz. 10:15-10:45 w Szczecinie w kaplicy bocznej Cmentarza Centralnego. Pochówek odbędzie się na cmentarzu w Dolicach (powiat Stargard) o godz. 12:30 - czytamy na Facebooku.

Parlamentarzystka poprosiła też o uszanowanie prywatności rodziny.

W imieniu własnym moich córek Aleksandry i Mai proszę "media" o uszanowanie prywatności mojej rodziny i nieprzychodzenie - podkreśliła.

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks

W rozmowie z Radiem ZET Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdziła, że wszczęto postępowanie w sprawie śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. W opublikowanym na Twitterze wpisie dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski dodał, że chodzi o czyn z Artykułu 151 k.k. "doprowadzenie do samobójstwa".

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

16-letni Eryk z Zamościa został śmiertelnie pobity. Trzy osoby z zarzutami