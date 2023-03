Natalia Janoszek od lat sukcesywnie spełnia się w Bollywood. Jakiś czas temu postanowiła wrócić na dłużej do Polski. Aktorka spróbowała swoich sił w rodzimych show. Wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami". Obecnie, możną ją oglądać w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". O swoich planach, doświadczeniach i przemyśleniach opowiedziała "Dziennikowi polskiemu"

"Twoja twarz brzmi znajomo". Natalia Janoszek ma pewne obawy. Boi się o fanów

Natalia Janoszek o powrocie do Polski i udziale w programach

Natalię Janoszek jeszcze niedawno można było podziwiać w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka zaprezentowała umiejętności taneczne, w czym pomógł jej partner Rafał Maserak. Choć Janoszek nie wygrała, przyznała, że program zapoczątkował w niej chęć do poznawania siebie na nowo. Jak wyznała aktorka, od zawsze marzyła, aby wystąpić w polskich programach artystycznych. Chciała sprawdzić się pod względem muzycznym i tanecznym. Tę możliwość dostała w show "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak sama twierdzi, dzięki niemu sprawdzi, czy jest w stanie podołać podobnym wyzwaniom.

Ten program daje bowiem możliwość pokazania się w odmiennych odsłonach. To jest w nim najfajniejsze, bo możemy sami siebie zaskoczyć. Dlatego chciałabym się sprawdzić w każdym możliwym anturażu - powiedziała w wywiadzie.

Natalia Janoszek dopiero rozpoczyna swoją przygodę z polskimi produkcjami. Inaczej jest w Bollywood, gdzie aktorka jest bardzo popularna. Opowiedziała o różnicach, jakie występują w branży filmowej w obu krajach.

Natalia Janoszek zrobiła ogromną karierę w Bollywood

Natalia Janoszek występuje w bollywoodzkich produkcjach od dziesięciu lat. Początkowo jej kariera miała pójść w zupełnie innym kierunku. Aktorka postanowiła jednak za wszelką cenę spróbować sił w aktorstwie. Zaczynała w konkursach piękności. To one otworzyły jej drzwi do Bollywood. Obecnie występuje obok znanych indyjskich aktorów, a jej wizerunek pojawia się na billboardach. Gwiazda przyznała jednak, że w Indiach aktorzy są traktowani zupełnie inaczej niż w Polsce.

Jeśli nie gwiazdorzysz, to cię nie szanują. Przekonałam się o tym bardzo brutalnie, więc metodą prób i błędów musiałam się dostosować do tego, czego się ode mnie wymaga. Trzeba było pogwiazdorzyć, mieć trochę wymagań, czasem tupnąć nogą. I od razu zaczęto mnie inaczej traktować. W Polsce szanuje się gwiazdy, które nie gwiazdorzą, a w Indiach – odwrotnie (...). Kiedy wychodzę tam na ulicę, muszę mieć kilku ochroniarzy - wyznała w rozmowie z "Dziennikiem polskim".

Dodała również, że jako aktorka zza granicy ma zdecydowanie więcej przywilejów. Wciąż jednak przyzwyczaja się do tamtejszej kultury pracy na planie. W przeszłości nie brakowało nieprzyjemnych sytuacji.

Czasem chce mi się pokazać gdzie moje miejsce. Kiedyś dostałam na planie w twarz od mojego partnera, mimo że nie było tego w scenariuszu. W ten sposób reżyser chciał zademonstrować swoją władzę nade mną. Oczywiście potem tłumaczył się, że zrobił to dla mojego dobra, bo kiedyś dostanę nagrodę za ten film. I tak się stało - wyznała Natalia Janoszek.

Szok kulturowy był dla aktorki trudnym doświadczeniem. Po latach pracy w Bollywood przyzwyczaiła się do takiego stanu rzeczy. Za granicą jej talent jest doceniany. Dwa lata temu wykorzystała sławę do zorganizowania aukcji na rzecz budowę ośrodka dla kobiet wykorzystanych seksualnie w Indiach. Wówczas wylicytować można było kolację z aktorką. Końcowo, za spotkanie z Janoszek grecki milioner zapłacił aż milion dolarów. Pomimo tego, że Natalia przyznaje, że kocha pracę w Indiach, nie zamierza przeprowadzać się tam na stałe. Póki co koncentruje się na udziale w polskich programach.

