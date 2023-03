Wojtek z "Love Island" za bardzo rozpędził się w rozmowie z Klaudią. Uczestnicy byli w szoku. Powiedział o kilka słow za dużo, z których musiał się potem wytłumaczyć. Na szczęście mężczyzna szybko się ocknął i przeprosił Klaudię za swoje zachowanie. Takich zwrotów akcji nie było w poprzednich edycjach. Trzeba przyznać, że Wojtek pokazał klasę.

REKLAMA

Polecamy: "Love Island". Agata i Wojtek przeprowadzili intymną rozmowę. "Kilka dni są tam, a już się dzieją grube akcje"

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Love Island". Kinga ma małą córkę. Nie radzi sobie z rozłąką. "Jest mi ciężko"

Wojtek musiał zakończyć dramę. Zdobył się na piękny gest

Kto by się spodziewał, że piąty odcinek "Love Island" przyniesie tyle emocji. A jednak. W tym formacie wszystko jest możliwe. Tym razem Wojtek wyszedł z inicjatywą, że przeprosi Klaudię. Wprost przyznał, że zachował się wobec niej nie w porządku. Wszyscy byli pod wrażeniem jego zachowania. Zwłaszcza, że w ostatnim odcinku Agata podsumowała go słowami:

Wojtek drama queen... drama king - podkreśliła.

Wojtek, 'Love Island' TV 4 / screen

Ale okazało się, że uczestnik potrafi przepraszać. Sam przyznał, że podczas kłótni z Klaudią źle się zachował.

Zamiast skupić się na sobie, to myślę o czymś innym - podsumował.

Klaudia także nie była zachwycona zachowaniem Wojtka i powiedziała wprost, co o tym wszystkim myśli:

Klaudia nie została słusznie oskarżona, bo nie powiedziała nic złego - podsumowała.

Wojtek postanowił natychmiast wytłumaczyć sytuację i przeprosił Klaudię za to, jak się zachował.

Przepraszam, że przeze mnie płakałaś. Nie chcę, żeby Ci było przeze mnie przykro - powiedział.

Klaudia nie spodziewała się, że Wojtek ją przeprosi. Jak sama przyznała, na początku myślała, że ktoś ją do tego zmusił. To nie był koniec dram w programie. Hubert po rozmowie z Wiktorią stwierdził, że powstała druga z rzędu drama. Ona nie chciała, żeby Hubert, czyli chłopak, który jej się podoba podbijał do innych dziewczyn. Uczestnikowi z kolei nie spodobał się ton, w jakim kobieta opowiedziała o swoich przemyśleniach. Czy dojdą do porozumienia? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku "Love Island".

Love Island. Wyspa miłości na antenie TV4 od poniedziałku do piątku i w niedzielę godzina 21:00.