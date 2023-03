O sytuacji Magdaleny i Dawida Narożnych było głośno jakiś czas temu. Ich zespół Piękni i Młodzi powstał w 2012 roku. Para występowała razem na scenie przez wiele lat. Wszystko zmieniło się w 2019 roku, gdy małżeństwo zdecydowało się na rozwód. Choć początkowo ich kontakty były normalne ze względu na córkę Gabrielę, szybko uległo to zmianie. Oboje nie mieli oporów przed robieniem medialnej afery. Obecnie starają się nie poruszać swojego tematu. Ostatnio jednak piosenkarka została zapytana o byłego partnera. Nie spodobało jej się to.

Magdalena Narożna ostro o byłym mężu

Byłe małżeństwo nie ma najlepszych relacji. Wszystko zaczęło się od pamiętnej sylwestrowej nocy w 2019 roku. Wówczas doszło do przepychanek i bójki między byłą parą, a także ich nowymi partnerami. Doszło nawet do użycia gazu pieprzowego. Od tego momentu oboje regularnie brali udział w medialnej przepychance. Często publikowali wpisy w mediach społecznościowych, oczerniając siebie nawzajem. Niedługo potem, Magdalena wyrzuciła Dawida z zespołu. Piosenkarz w odwecie wyjawił wiele tajemnic byłych kolegów z zespołu. Swoją byłą żonę nazywał "niezrównoważoną". Ona za to zarzucała mu kłamstwa i manipulacje. Po jakimś czasie, konflikt ucichł. Magdalena i Dawid rozeszli się w swoje strony. Niedawno, reporterka portalu "JastrząbPost" spytała kobietę o relacje z byłym mężem. Wokalistkę zdenerwowała wzmianka o Narożnym.

Tu nie ma co komentować. Ja czuję się świetnie, to jest dla mnie najważniejsze. Nie mam zamiaru rozmawiać na tematy, które w tym momencie mnie zupełnie nie interesują i nie dotyczą - odparła Narożna.

Obecnie, Dawid Narożny ułożył sobie życie z nową partnerką. Z Joanną wzięli ślub w 2021 roku. Doczekali się również syna Marcela. Ponadto, niedawno piosenkarz założył nowy zespół o starej nazwie Piękni i Młodzi. Razem z nim występować będzie jego nowa żona i DJ-ka Ela Kliś.

