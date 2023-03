Joanna Opozda pojawiła się na inauguracji wydarzenia Kobiety Biznesu. Pewnie większość ludzi spodziewałaby się, że aktorka zjawi się na evencie w spektakularnej stylizacji wieczorowej. Tak jednak nie było. Joanna Opozda postawiła na beż i minimalizm. Tym właśnie wyborem wygrała. Pokazała, że diabeł tkwi w szczegółach. Brawa należą się za odwagę w łączeniu nietypowych fasonów.

REKLAMA

Polecamy: Królikowski dostał zaproszenie na urodziny syna, ale się nie zjawił. Na jaw wyszły nowe fakty

Zobacz wideo Joanna Opozda wyjaśnia zamieszanie dotyczące kawiarni: Nie zostałam wpuszczona

"Projekt Lady". Karczewska wróciła do odważnych stylizacji, a Kajuth ma inną fryzurę

Joanna Opozda w iście anielskiej stylizacji. Nie zabrakło nawet skrzydeł

Joanna Opozda zjawiła się podczas gali poruszającej temat kobiet w biznesie. Znana z prężnych działań na Instagramie i ról filmowych, aktorka przyszła na bankiet w bardzo prostej stylizacji. Wybrała białą bokserkę, którą połączyła z beżowym garniturem. Całe szczęście, że zdecydowała się na chłodny odcień beżu, który w tym sezonie jest bardzo modny i świetnie koresponduje z jej delikatną urodą. Do tego idealny rozmiar garnituru - fason oversize.

Zobacz również: Magdalena Narożna w różowym garniturze i długich lokach wygląda jak milion dolarów. "Nie poznałam cię, obłędnie!"

Joanna Opozda KAPiF.pl / KAPIF.pl

Całość prezentowała się świetnie i udowodniła, że aktorka trzyma rękę na pulsie mody. Dobrze, że nie sięgnęła po oklepany już model wąskich spodni, które kilka sezonów temu odeszły do lamusa. Mamy za to świetne, szerokie nogawki, a cała stylizacja jest zachowana w klimacie prostym i nieprzekombinowanym. Do tego minimum makijażu a maksimum efektu. Gładko zaczesany kucyk jest tego perfekcyjnym przykładem. Całość zasługuje na modową pochwałę. Brawo!