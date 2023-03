Disco polo to nie tylko Zenek Martyniuk. Znany jest także pochodzący z Zamościa zespół Solaris. W 1990 zespół założył jego wokalista i lider, Piotr Wójcik. W 2011 roku brali udział w polskich eliminacjach do Festiwalu Eurowizji z piosenką "Czuję moc". Jednym z byłych członków grupy Solaris był Marek Romanowski. 28 lutego 2023 roku spotkała go ogromna tragedia. Stracił syna w wyniku brutalnego pobicia. Trzy osoby usłyszały zarzuty.

Nie żyje syn byłego członka zespołu Solaris. Głos zabrała zrozpaczona matka

16-letni Eryk Romanowski we wtorek 28 lutego 2023 roku spacerował chodnikiem w Zamościu, kiedy został zaczepiony przez grupkę młodzieży. Został brutalnie pobity, wskutek czego zmarł. Tego samego dnia policja zatrzymała cztery osoby w wieku 16 i 17 lat. Wśród nich był 17-letni Daniel G., który miał zadać kopnięcia, które doprowadziły do śmierci Eryka. Nastolatek usłyszał w czwartek zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Podejrzany przyznał się jedynie do udziału w bójce, jednak sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. Zdaniem śledczych, pobicia dokonali również trzej inni nastolatkowie, którzy zostali zatrzymani. Przesłuchano ich i tymczasowo aresztowano. Do zdarzenia doszło w miejscu monitorowanym, jednak żadna z kamer nie zarejestrowała tragedii.

Głos zabrała matka chłopca, Iwona Romanowska. Uważa, że sprawcy pomimo tego, że są niepełnoletni, powinni być sądzeni jak dorośli.

Skoro jesteśmy społeczeństwem, ludźmi, którzy żyją obok siebie, to powinniśmy reagować, chociażby krzyczeć. Jeśli nie mogę odciągnąć napastnika, to powinnam krzyczeć "Ratunku! Pomocy!". A tutaj stoją w milczeniu bierni i przyglądają się. Ci ludzie tak samo są winni, że patrzyli – powiedziała w Polsat News matka ofiary.

Sprawą brutalnego pobicia zajął się także wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Zwrócił się do Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o nadzór nad sprawą. Uważa, że za podobne czyny powinna być stosowana kara śmierci.

Pogrzeb Eryka Romanowskiego

O tragedii pisał także zespół Solaris na Facebooku. Załączył zdjęcie z informacjami ostatniej drogi 16-latka. Pogrzeb odbędzie się 6 marca o 11:00 w kaplicy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Kochani, z wielkim bólem, żalem i niedowierzaniem informujemy o pogrzebie śp. Eryka Romanowskiego. Był on synem śp. Marka, który kiedyś był członkiem zespołu Solaris. Składamy najszczersze kondolencje Iwonie i całej rodzinie zamordowanego bestialsko Eryka. Mamy nadzieję, że winni zostaną ukarani adekwatnie do uczynionego czynu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.