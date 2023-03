"Nasz nowy dom" już od kilkunastu sezonów odmienia domy Polek i Polaków w potrzebie. W pierwszym odcinku 20. sezonu pojawiła się rodzina z Siedleczek. Pani Sylwia od urodzenia choruje na toksoplazmozę, w wyniku której nie widzi na jedno oko, a drugie jest mocno uszkodzone. Zmęczenie chorobą i strach przed całkowitą utratą wzroku doprowadziły ją do ciężkiej depresji. W szpitalu, w którym się leczyła, poznała sanitariusza, pana Pawła. To była miłość od pierwszego wejrzenia. To właśnie z mężczyzną założyła rodzinę i wychowują razem dwuletniego Franciszka. Niestety warunki, w których mieszkają, pozostawiają wiele do życzenia. Ekipa Katarzyny Dowbor postanowiła nie zwlekać dłużej i wyremontowała ich dom. Efekty zaskoczyły rodzinę z Siedleczek.

"Nasz nowy dom". Pomogli rodzinie, która mieszkała z chorym dzieckiem w zrujnowanym domu

"Nasz nowy dom" 20 sezon. Rodzina z Siedleczek ma teraz swoje cudowne miejsce na ziemi

Rodzina od lat wynajmuje mieszkanie, ale zawsze mieli z tyłu głowy pewne marzenie. Myśleli, żeby zamieszkać w domu, który otrzymała od rodziców Sylwia. Niestety stan wnętrza nie pozwalał na przeprowadzkę, ponieważ nie było tam ścian ani podłóg. Niska pensja Pawła, który nie jest w stanie z oszczędności wyremontować domu, sprawiła, że rodzina zgłosiła się po pomoc do Katarzyny Dowbor. To jak zmieniła ich salon, jest niesamowite.

'Nasz nowy dom', salon przed fot. Piotr Matey, materiały prasowe

'Nasz nowy dom', salon po fot. Piotr Matey, materiały prasowe

To nie wszystko. Ekipa zajrzała do każdego kąta. Nam w szczególności spodobała się metamorfoza łazienki, która teraz zachęca do spędzania w niej czasu. Harmonijne wnętrze i spokojne kolory wyglądają i prezentują się po prostu bosko.

'Nasz nowy dom', Polsat, łazienka przed fot. Piotr Matey, materiały prasowe

'Nasz nowy dom', Polsat, łazienka po fot. Piotr Matey, materiały prasowe

