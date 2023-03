Nad Hailey Bieber zebrały się ciemne chmury. Po tym, jak użytkownicy TikTok'a stwierdzili, że w jednym z filmików wyśmiewa się z byłej dziewczyny męża, Seleny Gomez, straciła na Instagramie ok. 200 tys. obserwatorów i stała się jedną z najbardziej nielubianych osób w internecie. Dużo spekuluje się także o niezdrowej obsesji modelki na punkcie artystki. Hailey Biebier miała inspirować się stylizacjami, tatuażami, a także znanymi kwestiami z serialu. Teraz mówi się o kolejnych spekulacjach z życia modelki i artysty. Ponoć ich małżeństwo było zaaranżowane przez sektę.

Zobacz wideo Hailey Baldwin pokazała, jak świętowali urodziny Justina Biebera

Sekta zaaranżowała małżeństwo Justina i Hailey Bieber?

W 2018 roku Justin Bieber złamał serce Selenie Gomez oświadczając się Hailey zaledwie dwa miesiące po rozstaniu z piosenkarkę. Co ciekawe Hailey była od dziecka fanką Justina Biebera i Seleny Gomez. Jako oddana wielbicielka pojawiała się na koncertach Biebera i śledziła każdy krok pary. Fani są wręcz pewni, że modelka z premedytacją odbiła Gomez faceta. Jednak ostatnio sporo mówi się, że małżeństwo Bieberów było zaaranżowane i to przez sektę.

Hillsong to zielonoświątkowy kościół związany z Australijskim Kościołem Chrześcijańskim. Należy do niego wielu celebrytów,, od Justina Biebera po Chrisa Pratta. Na TikToku krąży fragment podcastu "Burning in Hell". W jednym odcinku gościnie rozmawiały o sekcie Hillsong, a także o gwiazdach, które do niej należą. Jedna z prowadzących zdradziła, że Hailey Bieber początkowo miała wyjść za Chrisa Pratta, jednak ostatecznie zaaranżowano jej małżeństwo z Justinem Bieberem.

Słyszałam, że Chris Pratt miał poślubić Hailey Bieber, ale ostatecznie "oddaną ją" Justinowi Bieberowi.

Druga prowadząca doznała szoku.

Hailey Bieber jest bardzo religijna, tak samo, jak jej ojciec. Justin Bieber również jest bardzo religijny. Czyli mówisz, że istnieje sławna, religijna sekta, w której swatają ze sobą osoby?

Kobieta, która podzieliła się informacją, odpowiedziała:

Tak, ponieważ wszystkie te gwiazdy należą do tego kościoła.

Sądzicie, że faktycznie małżeństwo Hailey Bieber i Justina Biebera zostało zaaranżowane?