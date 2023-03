Emitowany na Netfliksie program "Love Never Lies" od kilku tygodni jest na ustach wszystkich. Do "Koła Plotka" zaprosiliśmy Jędrzeja i Bruna, parę uczestników, dla której odpowiedzi na pytania weryfikowane w reality show za pomocą wykrywacza kłamstw, okazały się wyjątkowym wyzwaniem. Jędrzej niemal zakończył związek z Brunem, gdy dowiedział się, że był zdradzany przez swojego partnera. Dopiero w ostatnim odcinku zdecydował wybaczyć ukochanemu i wygląda na to, że obecnie układa się między nimi bardzo dobrze.

Jędrzej i Bruno z "Love Never Lies" w "Kole Plotka"

Pierwsze pytanie o "Love Never Lies" Bruno i Jędrzej w "Kole Plotka" usłyszeli dość szybko. Uczestnicy reality show musieli wskazać, który moment w programie okazał się dla nich największym mindfuckiem. Bruno przez chwilę milczał, co nieco rozbawiło Jędrzeja.

Ty się jeszcze zastanawiasz, serio? - zapytał.

Bruno odparł szybko, że najgorsza była dla niego reakcja ukochanego na jego odpowiedź.

Ja sam się popłakałem, jak on się popłakał, mimo że nie powinienem, bo to mi się stała krzywda. Ale pierwszy raz go widziałem płaczącego w ogóle w życiu - odpowiedział Jędrzej.

Prowadząca "Koła Plotka" wybrała też dla chłopaków pytanie o to, jak wyglądały ich pierwsze tygodnie po powrocie z programu. Bruno był nieco zaskoczony.

Wow, grubo - skomentował.

Jędrzej był za to nieco bardziej wylewny.

To było super, bo oduczeni korzystania z telefonów odłożyliśmy je. Skupiliśmy się na sobie - przyznał.

Uczestnicy "Love Never Lies" wyjawili, że bardzo dużo rozmawiali, co było kluczowe dla ich związku.

Cały odcinek "Koła Plotka" z Jędrzejem i Brunem obejrzycie w materiale na górze strony.