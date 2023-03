Andziaks i Luka to młode małżeństwo, które na co dzień relacjonuje swoje życie na YouTube. Niemałą popularnością cieszą się również na Instagramie. Tym razem postanowili spróbować swoich sił w telewizji - wzięli udział w programie "Azja Express". Te ekstremalne przeżycie przewidział jasnowidz, do którego udała się Angelika Trochonowicz.

Andziaks i Luka w "Azja Express". Wcześniej kobieta odwiedziła jasnowidza

Andziaks i Luka udzielili nam wywiadu z racji pokazu pierwszego odcinka "Azja Express". Przed otrzymaniem propozycji uczestnictwa w programie, Angelika Trochonowicz odwiedziła jasnowidza. Postanowiła podzielić się z nami tym spotkaniem:

Tak, to prawda. Czasami sobie chadzam do jasnowidza. Powiedział mi wtedy Robert: "Ja widzę pełno kamer, będziesz w telewizji".

Andziaks nie mogła uwierzyć w jego wizję.

Na pewno nie w telewizji! Jak już to będę na YouTube. (...) Na pewno nie, bo my (z Luką) tacy jesteśmy, że nie za bardzo dobrze czujemy się w telewizji. (...) Trochę nas to krępuje.

Trochonowicz wspomniała, że śniadaniówki nie są dla niej. Mieli już z Luką zaproszenia do tego typu programów. Luka przedstawił sytuację następująco:

Zawsze stroniliśmy. Bardzo często odmawialiśmy takich wizyt w śniadaniówkach. Nie czuliśmy takiej potrzeby.

Trzy miesiące po wizycie u jasnowidza, Andziaks dowiedziała się o tym, że wyrusza z partnerem do Azji. Mają za sobą przygodę, którą zapamiętają do końca życia. Czy był moment, w którym chcieli odejść z programu "Azja Express"?

To była świetna decyzja i przygoda naszego życia, ale już po pierwszym odcinku... chcieliśmy uciekać. (...) Był terror.

Wyjazd do Azji małżeństwo traktuje jako podróż poślubną.

