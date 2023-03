Prezes TVP chce nagrywać "The Voice of Ukraine" w Polsce. "W formie nieodpłatnej"

"The Voice of Ukraine" ("Holos Krainy") to jeden z najchętniej oglądanych programów u naszego sąsiada. 12. sezon rozpoczęto 23 stycznia 2022 roku - na miesiąc przed rosyjską agresją na Ukrainę. Wyemitowano tylko pięć odcinków programu, kolejne - nagrane jeszcze na początku lutego 2022 - pokazano w telewizji w październiku i listopadzie. Wojna w Ukrainie wstrzymała jednak nagrania do nowej edycji show. Telewizja Polska wyciąga pomocną dłoń do ukraińskich kolegów po fachu.

"The Voice of Ukraine" powstanie w Polsce?

TVP ustami prezesa Mateusza Matyszkowicza zapowiedziała, że kolejny sezon "The Voice of Ukraine" może zostać wyprodukowany w Polsce w warszawskim studio nagraniowym, w którym powstają polskie edycje show. Telewizja Polska mogłaby pokryć wszystkie produkcyjne koszta:

Telewizja Polska ma umowę licencyjną na "The Voice of Poland". Jesteśmy w bliskim kontakcie z telewizjami ukraińskimi. Na Ukrainie licencję na Voice ma stacja 1+1, ale nie ma w tym momencie mocy produkcyjnych, realizacyjnych ani budżetowych do stworzenia takiego projektu. Zaprosiliśmy nadawców ukraińskich, żeby zrobili "The Voice of Ukraine" u nas, w naszym studio, w naszej scenografii, w języku ukraińskim - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Mateusz Matyszkowicz.

Program byłby później emitowany zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce, dzięki czemu również Ukraińcy przebywający w naszym kraju zyskaliby do niego dostęp. To pozwoli na ograniczenie kosztów do minimum - studio nagraniowe jest takie samo w każdym kraju, w którym "The Voice" jest produkowany, odejdą też koszta licencji na kolejne kraje.

Zrobimy to w formie nieodpłatnej dla nich. My zachowamy dla siebie licencje na dystrybucje tego na kraj, żeby obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, mogli zobaczyć Voice w swoim języku, ze swoimi artystami. Strona ukraińska dostanie od nas w ramach tego barteru gotowy produkt na anteny ukraińskie - precyzuje Matyszkowicz.

Emisja ostatniego sezonu "Holosu Krainy" została wstrzymana przez agresję rosyjską. Nagrany przed wojną program wrócił jesienią w bardziej zukrainizowanej wersji - rosyjskie dialogi wyciszono, nakładając na nie mówiącego po ukraińsku lektora. Tylko odcinek finałowy udało się wyprodukować w wersji "na żywo".