Fani Seleny Gomez od lat dopatrują się konfliktu pomiędzy wokalistką a żoną Justina Biebera. Wielu z nich uważało bowiem, że muzycy tworzyli parę idealną i mieli nadzieję, że być może Gomez i Bieber jeszcze kiedyś się zejdą. Od pewnego czasu jednak już nie tylko fani gwiazdy Disneya dopatrują się osobliwych zachowań w kolejnych poczynaniach Hailey Bieber. Na TikToku można bowiem znaleźć zatrzęsienie filmików z dowodami rzekomo potwierdzającym tezę, że ukochana Justina Biebera ma na punkcie Gomez niezdrową obsesję.

Hailey Bieber kopiuje Selenę Gomez? Miała... uczyć się jej kwestii

Drama między Bieber a Gomez trwa już od jakiegoś czasu, a internauci z każdym dniem dokopują się do kolejnych rewelacji. Pisaliśmy już m.in. o tym, że tiktokerzy wyszperali całą masę stylizacji wokalistki, którymi inspirowała się żona Justina Biebera. Hailey Bieber miała też skopiować tatuaż z literką "G", który była jej męża ma za uchem. Teraz internauci postanowili prześledzić medialną karierę żony muzyka.

W 2020 roku premierę miał program "Selena plus szefowie kuchni", w którym Gomez gotuje w towarzystwie znanych kucharzy, gwiazd czy członków jej rodziny. Dwa lata później z podobnym pomysłem Hailey Bieber wystartowała na YouTubie, tworząc serię kulinarnych filmików zatytułowanych "What's in my kitchen?". Jeden z tiktokerów twierdzi wręcz, że Bieber nie tylko skopiowała pomysł na kulinarny show, ale też... zaczęła wykorzystywać w nim słynne powiedzonko Gomez, która znana jest z częstego powtarzania: "okey-dokey".

To nie wszystko. W czerwcu 2021 roku Selena Gomez została zaproszona do tworzonej przez "Vogue" youtubowej serii, w której gwiazdy przed kamerą omawiają najbardziej kultowe stylizacje w swojej karierze. Hailey Bieber bardzo podobny filmik wrzuciła kilka miesięcy później na swój własny kanał na platformie.

Internauci porównywali też wypowiedzi Gomez i Bieber podczas wywiadów i uznali je za niezwykle podobne. Część z nich twierdzi wręcz, że żona muzyka... uczy się na pamięć wypowiadanych przez jego byłą dziewczynę kwestii.

Jakby to ćwiczyła w domu.

Starałam się dać jej kredyt zaufania, ale teraz to już zbyt podobne.

Niemożliwe, że to zbieg okoliczności - czytamy w komentarzach.

Selena Gomez, Hailey Bieber TikTok/@bottomlysmimosas

Wisienką na torcie, jeśli chodzi o dość przerażające dowody, jest jednak tatuaż, który pojawił się na serdecznym palcu Hailey Bieber. To bardzo charakterystyczna litera "J" od imienia jej męża. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pierścionek z identycznym wzorem wiele lat temu Justin Bieber podarował Selenie Gomez.

pierścionek Seleny Gomez, tatuaż Hailey Bieber TikTok/@thetruthspoken1

Tutaj już naprawdę trudno mówić o przypadku.