Jarmołowicz komentuje aferę Królikowskiego: Prawda wyjdzie w końcu na jaw

18 lutego Antoni Królikowski został zatrzymany przez policję. Narkotest wykazał obecność THC w organizmie aktora. W swoim oświadczeniu tłumaczył, że to efekt zażywania medycznej marihuany. Do sprawy odniosła się teraz Joanna Jarmołowicz. Partnerka brata Antoniego Królikowskiego stwierdziła, że to nie jest łatwy czas dla ich rodziny, ale wierzy w sprawiedliwość.

Ukochana Królikowskiego reaguje na jego zatrzymanie. Nie gryzła się w język

Joanna Jarmołowicz wspiera Antoniego Królikowskiego: Jesteśmy dużą fajną rodziną z wielką mocą

Joanna Jarmołowicz w rozmowie z Plejadą wyznała, że cała sytuacja ją dotknęła, ale wierzy w szczęśliwe zakończenie.

Jestem w tej rodzinie. Mam z nimi codziennie kontakt i oczywiście, że przeżyłam, bo to jest brat mojego partnera życiowego, ojca mojego dziecka i gdzieś tam było mi przykro. Aczkolwiek uważam, że świat jest na tyle sprawiedliwy, że wyjdzie w końcu prawda na jaw i wszystko się wyjaśni po prostu - powiedziała Joanna Jarmołowicz w rozmowie z Plejadą.

Joanna Jarmołowicz Fot. KAPiF

Joanna Jarmołowicz podkreśliła, że rodzina trzyma się razem i wierzy, że przetrwa kolejny kryzys.

Ja jestem gdzieś poza tą sytuacją, więc nie reaguję już kompletnie na hejt. Oczywiście niektóre rzeczy do mnie docierają, bo siłą rzeczy ludzie mi to wysyłają. Czy reaguję? No to nie jest najmilsza sytuacja na świecie, ale trzymamy się swojego. Jesteśmy dużą fajną rodziną z wielką mocą i myślę, że wszystko wygramy - dodała Joanna Jarmołowicz.

Wygląda na to, że Antoni Królikowski może liczyć na wsparcie ze strony partnerki jego brata.

