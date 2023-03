Julia Wieniawa imprezuje z Edwardem Miszczakiem i Niną Terentiew. Szampan wylewa się

2 marca to ważna data dla Julii Wieniawy. Wtedy to urodziny obchodzi jej mama, która jest nie tylko jej przyjaciółką, lecz także menadżerką. Aktorka aktywnie spędziła z nią ten dzień, jednak wieczorem wybrała się na inną imprezę. Okazało się, że jeszcze ktoś inny, ważny dla niej, także obchodzi swoje święto. Nagraniami podzieliła się na Instagramie.

REKLAMA

"Zbuntowany anioł". Ivo zapuścił brodę, a "Motylek" nie ma już rudnych włosów

Zobacz wideo Julia odpowiedziała szczerze

Wieniawa imprezuje z Miszczakiem i Terentiew

Edward Miszczak od połowy stycznia oficjalnie pełni funkcję dyrektora programowego Polsatu, którą objął po Ninie Terentiew. Królowie telewizji zapewniają, że ta zmiana nie wpłynęła na ich stosunki, co starają się udowodniać. Tak było np. podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, kiedy to wspólnie pozowali do zdjęć i okazywali sobie zainteresowanie. Teraz okazuje się, że wspólnie z osobami związanymi ze stacją obchodzili urodziny aktorki Katarzyny Wajdy.

Julia Wieniawa na InstaStories nagrała Terentiew, która siedziała i uśmiechała się radośnie. Miała na sobie biały sweter w kolorowe serca, a na nim znalazł się napis: "Love". Machała do obiektywu. Obok niej stał Miszczak, który trzymał w ręce kieliszek z szampanem. Dyrektor programowy prezentował się bardzo elegancko: miał modnie zawiązany szalik, a także zaczesał włosy. Oprócz nich znalazła się także grupa znajomych z branży, którzy trzymali kieliszki oraz balony.

Choć nie było słychać dźwięków, bo Julia dodała popularny zagraniczny numer, to dało się wyczuć, że panowała szampańska i wesoła atmosfera. Po reakcji Wajdy możemy zobaczyć, że takiej niespodzianki się nie spodziewała. Zdjęcia z tego momentu znajdziecie w galerii na górze strony.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki znowu są parą? Gorące zdjęcia