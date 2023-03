O księżnej Kate mówi się, że jest pierwszą od setek lat kobietą bez arystokratycznych korzeni, która została żoną przyszłego króla. Nie jest to do końca prawda. Z brytyjską arystokracją jest odlegle powiązany jej ojciec, Michael Middleton, który pochodzi w dodatku z dość zamożnej rodziny. Jednak matka księżnej Kate, Carole Middleton, wywodzi się z klasy robotniczej i na swoją obecną pozycję musiała ciężko zapracować.

Kim są rodzice księżnej Kate?

Michael Middleton urodził się w 1949 roku w Leeds. Jego rodzice nie narzekali na brak pieniędzy i z powodzeniem mogli zapewnić synowi edukację. Michael ukończył Uniwersytet w Surrey, a następnie szkołę lotniczą British European Airways, dzięki której otrzymał posadę jako członek obsługi naziemnej lotniska. Po pewnym czasie odbył kolejny kurs i awansował na stanowisko dyspozytora lotów.

Carole Goldsmith jest o sześć lat młodsza od męża i przyszła na świat jako córka budowlańca i sprzedawczyni w sklepie jubilerskim. Matka księżnej Kate chciała pierwotnie zostać nauczycielką, jednak rodziców nie było stać na utrzymywanie jej w czasie studiów. Po skończeniu liceum Carole zatrudniła się jako sprzedawczyni w sklepie luksusowej brytyjskiej sieci John Lewis, a następnie otrzymała pracę sekretarki w British Airways. Po kilku latach została stewardessą i to właśnie w pracy poznała przyszłego męża.

Carole i Michael pobrali się w 1980 roku i szybko doczekali dwóch córek - Kate przyszła na świat w 1982, a jej młodsza siostra Pippa - w 1983 roku. Cztery lata później Middletonowie doczekali się także syna, Jamesa. W 1987 roku nie tylko pojawienie się trzeciego dziecka było ogromną zmianą w życiu ich rodziny. Carole Middleton, która zauważyła wówczas lukę na rynku, stworzyła firmę Party Pieces zajmującą się sprzedażą i wysyłką akcesoriów do organizacji imprez dla dzieci.

Pomysł Carole okazał się strzałem w dziesiątkę. Party Pieces zaczęło rozszerzać sprzedaż także o akcesoria ślubne czy świąteczne, a firma osiągała tak duże sukcesy, że w 1989 roku Michael zrezygnował z poprzedniej pracy i stał się współwłaścicielem założonego przez żonę biznesu. Jak informował kilka lat temu "Hello Magazine", Party Pieces warte jest ok. 40 mln dolarów i do dziś stanowi główne źródło dochodów Middletonów.