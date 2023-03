Joanna Koroniewska pokazała stare zdjęcia męża. "What the fu**. Dzieci by z tego nie było..."

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pobrali się w 2014 roku. Na Instagramie kreują się na parę z dystansem - często żartują z siebie, niekiedy w dość okrutny sposób. Tym razem to Koroniewska postanowiła obśmiać męża, pokazując jego zdjęcia sprzed wielu lat.

Joanna Koroniewska pokazała stare zdjęcia męża

Joanna Koroniewska dodała na Instagramie krótkie nagranie, na którym znalazły się dwie mocno wiekowe fotki Macieja z lat 90. Jeśli żyliście w tamtych czasach i nie byliście małymi berbeciami, z pewnością pamiętacie, jak niełaskawe były to czasy dla mody zwykłego szarego człowieka. Maciej Dowbor zapewne też pamięta. A moda to jedno - modne fryzury to była jeszcze inna bajka.

Maciej Dowbor w latach 90. stawiał na arcymodne tlenione włosy. Fotografiom towarzyszyła piosenka z jednoznacznym "What the fu**" w refrenie oraz podpis:

Kiedy uświadomiłaś sobie, że gdybyś poznała swojego męża kilka lat wcześniej... dzieci by z tego nie było...

Joanna Koroniewska pokazuje stare zdjęcia Macieja Dowbora Fot. Joanna Koroniewska / Instagram

Odpowiedzią na nagranie był dopisek samego Maćka Dowbora, który dodał:

Ani kredytu w CHF!

Obserwatorzy aktorki nie podzielają westchnień pełnych rozczarowania nad zdjęciami Dowbora. Znalazło się grono amatorek tamtych czasów:

Robiło się różne głupotki, świat był zbyt szary i ponury.

Oj tam, oj tam. Filip Chajzer teraz ma takie włosy, i co?

To nie włosy, a sylwetka przyciąga wzrok. A włosy można byłoby skrócić do zera!

Nie mamy wątpliwości, że na analogiczną odpowiedź ze strony prezentera nie trzeba będzie długo czekać. Wszak wzajemne docinki to motyw przewodni w mediach społecznościowych tej pary.