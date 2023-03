Magdalena Narożna od 2012 roku jest członkinią zespołu disco polo Piękni i Młodzi. Kobieta bardzo długo występowała u boku męża, Dawida Narożnego, ale po burzliwym rozstaniu zmienił się także skład grupy i mężczyzna odszedł z formacji. Teraz wokalistka jest szczęśliwie zakochana i z powodzeniem dalej rozwija karierę. Pierwszego marca pojawiła się na premierze nowej kolekcji duetu modowego i zachwyciła metamorfozą. Fani grupy przyznali, że jest tak odmieniona, że aż trudno ją poznać.

Magdalena Narożna zachwyciła na pokazie mody. Fani są zachwyceni spektakularną metamorfozą

Magdalena Narożna poczuła powiew wiosny i w fuksjowym garniturze pojawiła się na pokazie mody. We wpisie na Instagramie pogratulowała przyjacielowi udanych projektów.

Kochany! Wielkie gratulacje! To było chodzące arcydzieło. Cieszę się, że mogłam je podziwiać - napisała na Instagramie.

Magdalena Narożna na czerwonym dywanie lśniła i zachwyciła fanów, którzy na początku w ogóle jej nie poznali. Piosenkarka bardzo długo kojarzona była z krótko obciętymi włosami na tzw. "zapałkę", które stylizowała do góry, nadając im rockowego charakteru. Na pokazie pojawiła się odmieniona z długimi włosami, które zakręciła w lekkie fale. Wokalistka grupy Piękni i Młodzi zdecydowała się tego dnia na profesjonalny makijaż, miała doklejone rzęsy i usta podkreślone pomadką w odcieniu nude. Nie zdradziła też wieloletniej miłości do różu. Do zjawiskowego garnituru dodała czarne duże kolczyki, różowe szpilki i kopertówkę Gucci. Całość dopełniła koronkowym stanikiem, który zalotnie wystawał spod marynarki.

Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Co na to fani zespołu Piękni i Młodzi? Pod zdjęciem opublikowanym przez wokalistkę sekcja komentarzy dosłownie zapłonęła od ilości zachwytów.

Wyglądasz bosko! Ten look to strzał w dziesiątkę!

Chyba w takich włosach musisz być codziennie. Zupełnie inna buźka.

Nie poznałam cię! Wczoraj tak samo na pokazie! Wyglądasz obłędnie!

Wygląda pani jak milion dolarów, proszę tak trzymać, to jest to! - czytamy w komentarzach.

