Cristiano Ronaldo ma bujną przeszłość. Spotykał się z Kim Kardashian, a także modelką Iriną Shayk. W 2010 roku urodził się jego pierwszy syn Cristiano Ronaldo Jr. Piłkarz był wtedy singlem. W 2016 roku poznał Georginę Rodriguez, gdy ta pracowała w butiku Gucciego. Choć para nie stanęła jeszcze na ślubnym kobiercu, żyją jak prawdziwa rodzina. Wspólnie wychowują pięcioro dzieci. Obecnie mieszkają w Arabii Saudyjskiej, gdzie piłkarz podpisał kontrakt. Niedawno świętowali urodziny Georginy. Teraz w mediach krążą pogłoski, że sportowiec dopuścił się zdrady, kiedy jego partnerka była w ciąży.

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo obcinany przez swoją partnerkę. Niecodzienna zmiana fryzury

Cristiano Ronaldo miał zdradzić ciężarną Georginę. "Kochanka" zabrała głos

Kilka dni temu portugalskiego piłkarza oskarżono o zdradę. Georgi Laya, blogerka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje niemal 200 tysięcy internautów, wyznała, że między nią a Ronaldo doszło do zbliżenia, podczas zgrupowania w Portugalii. Kobieta podała nawet konkretną datę i miejsce - 25 marca 2022 roku w hotelu Soverde. To, co szokuje najbardziej to fakt, że w tym czasie partnerka piłkarza była w ostatniej fazie ciąży bliźniaczej. Poród miał miejsce 18 kwietnia. Okazał się tragiczny, jedno z dzieci, chłopiec, zmarł.

Influencerka opisała całe zdarzenie. Jako wielka fanka piłkarza pojechała do hotelu, gdzie przebywała kadra, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Mieli wymienić się numerami telefonu, a wieczorem tego samego dnia sportowiec miał ją zaprosić do pokoju.

Kiedy przeczytałam wiadomość od Ronaldo to pomyślałam, że skorzystam z zaproszenia i pójdę tam, by porozmawiać z nim, lepiej się poznać i zrobić kilka dodatkowych zdjęć. Nie sądziłam, że dojdzie między nami do zbliżenia. Fakt jest jednak taki, że uprawialiśmy seks. Oczywiście wyraziłam na niego zgodę, ale zostałam zmanipulowana sławą i władzą Ronaldo - wyznała.

Dalej kobieta przyznała, że żałuje tego, co się stało.

Jest wielu ludzi, którzy mają władzę i sławę, i wykorzystują ją, by zaciągnąć kobietę do łóżka. Zbliżenie z nim przyniosło mi same problemy i do dziś jestem dręczona tym, co się stało.

Nie wiadomo, czy słowa influencerki są prawdziwe. Faktem jest, że kobieta spotkała się w marcu z piłkarzem, ponieważ zdjęciami pochwaliła się na Instagramie. Jednak na drugiej fotografii, na której próbuje dać Ronaldo buziaka, on nie jest zadowolony. Na profilu dziewczyny widać też, że jest ona w związku. Sportowiec nie zabrał jeszcze głosu w tej sprawie.