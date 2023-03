Anna Lewandowska zaszalała z GŁĘBOKIM dekoltem. Oj, Robercik będzie zazdrosny

To nie będzie pierwszy raz, gdy Anna Lewandowska pojawi się na paryskim Fashion Week. Na przełomie września i października ubiegłego roku celebrytka miała okazję uczestniczyć w modowym wydarzeniu. Wtedy zaprezentowała się w zjawiskowych stylizacjach m.in. w satynowym garniturze, szerokich jeansach i oversizeowej kurtce oraz licznych skórzanych płaszczach. Co prawda, tegoroczny Paris Fashion Week jeszcze nie wystartował, ale Anna Lewandowska już zdążyła zadać szyku. Właśnie zaprezentowała, jak ubrała się na kolację i wieczorny spacer. Klasa to mało powiedziane.

Anna Lewandowska podbija Paryż w zjawiskowej stylizacji

Anna Lewandowska na wieczorny podbój Paryża wybrała czarny garnitur od Versace. Zestaw składał się z dopasowanych spodni oraz dość oryginalnej marynarki. Złote guziki i dekolt w kształcie łezki zrobiły prawdziwą furorę. Trenerka dobrała do tego czarne botki na szpilkach, małą torebkę w kształcie serca i bardzo modne w tym sezonie okulary przeciwsłoneczne. Całość mogła sprawiać wrażenie minimalistyczne, ale warto podkreślić, że była to niesamowicie szykowna, a przede wszystkim elegancka stylizacja.

Anna Lewandowska poleciała na Paris Fashion Week. Stylizacja już gotowa. Spójrzcie na ten dekolt fot. Instagram/@annalewandowska

Przygotowaniami do wieczornego wyjścia celebrytka podzieliła się na Instagramie.

Jestem taka podekscytowana! Paris Fashion Week czas zacząć - napisała Lewandowska na Instagramie.

Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne komentarze. Fani nie szczędzili jej komplementów.

To się nazywa zmysłowa, tajemnicza, z apetytem reklama kwintesencji kobiecości. Brawo Aniu, pięknie!

Jak w najlepszej reklamie perfum! Kobieta silna, niezależna, pewna swego i realizująca swoje cele.

Wow! Piękna - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba ta stylizacja Anny Lewandowskiej? Jesteście ciekawi, co wybierze na jedno z najważniejszych modowych wydarzeń?