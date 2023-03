Anna Samusionek ze związku z byłym już mężem Krzysztofem Zuberem doczekała się córki Angeliki. Byli partnerzy nie rozstali się w zgodzie. Toczyli zacięty spór sądowy o prawa do opieki nad córką. W 2013 roku Angelika Zuber trafiła do domu dziecka, a następnie do rodziny zastępczej. Dwa lata później zamieszkała z ojcem. Annie Samusionek udało się naprawić relacje z córką. Świętowała razem z nią 20. urodziny Angeliki, a teraz pojawiła się w jej towarzystwie na premierze filmowej. Nie trudno zauważyć między nimi podobieństwo.

Anna Samusionek nie zawsze miała dobre relacje z córką. Zabrała ją na premierę filmową

W środę 1 marca w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Pokolenie Ikea" w reżyserii Dawida Grala. Wydarzenie przyciągnęło tłum gwiazd. Oprócz odtwórców głównych ról pojawiła się również dawno niewidziana Anna Samusionek, która postanowiła zabrać ze sobą córkę. Z Angeliką przez jakiś czas miała napięte relacje, ale po tym, jak pozowały na czerwonym dywanie widać, że udało im się zażegnać kryzys.

Aktorka wystąpiła w marynarce we wzór skóry węża, którą zestawiła z dopasowanymi spodniami w czarnym kolorze. Stylizacje uzupełniły zapinane na kostce szpilki i elegancka kopertówka. Całość prezentowała się skromnie, ale zgodnie z najnowszymi trendami. Angelika postawiła na nieprzekombinowaną klasykę. Na ściance pozowała fotoreporterom w czarnym kombinezonie, do którego dobrała pasujące kolorystycznie szpilki. Kropką nad "i" okazał się również pasek w talii. Angelika związała włosy, a usta pociągnęła czerwoną szminką.

Mimo że Anna i Angelika mają inny kolor włosów, to widać między nimi podobieństwo, szczególnie porównując ich uśmiech.

