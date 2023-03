O Julii Faustynie zrobiło się głośno na początku 2023 roku. Zyskała ogromną rozpoznawalność, o której jak twierdzi jej rodzina, marzyła od dawna. W połowie lutego 2022 roku ujawniła, że uważa się za zaginioną Madeleine McCann i zaczęła porównywać zdjęcia, które mają udowodnić, że są do siebie bardzo podobne. W ten sposób zyskała grono ponad miliona obserwatorów. Na koncie przedstawia rzekome dowody, które mają potwierdzić prawdziwość jej twierdzeń. Choć słowa Julii zanegowali już nie tylko jej bliscy, rodzice zaginionej dziewczynki, ale także funkcjonariusze policji, Polka cały czas nie daje za wygraną. Do kraju przyjechała jej mentorka dr Fia Johansson, która ma pomóc jej przekonać matkę do zgody na wykonanie testu DNA.

Julia Faustyna może liczyć na wsparcie dr Johansson. Kobiety liczą na rozgłos w mediach

Media początkowo informowały, że McCannowie są skłonni sprawdzić prawdomówność dziewczyny i przeprowadzić testy DNA, jednak małżonkowie zrezygnowali z tego pomysłu, gdy coraz więcej dowodów wskazywało na to, że Polka nie mówi prawdy. Rodzice Julii Faustyny również nie chcą zgodzić się na wykonanie testu. W wersję Julii wierzy jednak jasnowidzka, mentorka i prywatna detektywka dr Fia Johansson, która przyleciała do Polski. Na Instagramie dziewczyna opublikowała zdjęcie z kobietą i dodała opis.

Dzisiaj był mój najszczęśliwszy dzień w życiu. Moja mentorka, moje wszystko, przybyła do kraju z taką miłością i ekscytującymi wiadomościami.

Jedna z tiktokerek podejrzewała, że celem wizyty może być przeprowadzenie badań DNA. Jednak chodziło głównie o zdementowanie plotek w sprawie policyjnego raportu, który mówi, że Julia nie jest zaginioną dziewczyną. Dr Fia Johansson na livie wyznała, że skontaktowała się z polską policją, która wyznała, że nie ma nic wspólnego ze sprawą zaginięcia Madeleine McCann. Dr Fia zadeklarowała, że chcą spróbować przekonać matkę Julii do przeprowadzenia badania DNA.

Zaginięcie Madeleine McCann. Jasnowidz o Julii z Polski: "Geniusz marketingu"

Tiktokerka zauważyła, że na nagraniu, mówiła tylko mentorka dziewczyny, Julia nie wypowiedziała ani jednego słowa. Na koniec dr Fia wyznała, że liczą na rozgłos w telewizji. Kobieta poprosiła media, aby się do niej odezwały.