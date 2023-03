Anna Lewandowska przebywa obecnie w Paryżu na Fashion Week i chętnie relacjonuje wszystkie aktualne wydarzenia w mediach społecznościowych. Na Instagramie pozuje w modnych stylizacjach, w których zwiedza ulice miasta zakochanych i bierze udział w prestiżowych eventach. Nie jest tajemnicą, że trenerka śledzi najnowsze trendy. "Lubię bawić się modą" - mówiła w wywiadach. Teraz do jej kolekcji trafiły projekty od Victorii Beckham. Jak się okazuje, żona Davida Beckhama zrobiła jej prezent.

Anna Lewandowska dostała prezent od Victorii Beckham. Otrzymała zjawiskową sukienkę

Trenerka podarunkiem podzieliła się na InstaStories i pokazała go fanom. Sukienka, którą otrzymała od rozchwytywanej projektantki, to niebywale elegancki projekt, który z pewnością sprawdzi się na wyjątkowe wyjścia. Kreacja ma bardzo zmysłowy fason i pięknie podkreśla sylwetkę. Głęboki dekolt skupia uwagę na biuście, a długość do kostek doskonale równoważy proporcje. Do tego typu sukienki wystarczą już tylko klasyczne szpilki, żeby wyglądać jak milion dolarów.

Lewandowska poza sukienką otrzymała kilka par okularów przeciwsłonecznych, z zamiłowania do których słynie projektantka, oraz zestaw kosmetyków do makijażu.

Żona Roberta Lewandowskiego nie ogranicza się w swoich stylizacjach i chętnie łączy ubrania z sieciówek z ekskluzywnymi markami. W jej garderobie znajdziemy zarówno najdroższe modele torebek od światowej sławy projektantów, jak i t-shirty z ogólnie dostępnych sklepów. Trenerka nie rezygnuje ze sportowego stylu, któremu wierna jest od lat, jednak podczas oficjalnych uroczystości chętnie zakłada kreacje w stylu sukienki otrzymanej od Victorii Beckham.

