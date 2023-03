Książę Harry i Meghan Markle podpadli rodzinie królewskiej, kiedy 8 stycznia 2020 roku zrezygnowali z pełnienia funkcji w brytyjskiej monarchii. Media prześcigały się w szukaniu przyczyn takiego przebiegu sytuacji. Wymyślono także określenie tego "zjawiska", które chętnie przedrukowywano przez prasę kolorową. Brzmiał on: "Megxit". Teraz tabloid "The Sun" pisze o "Frogxicie". Wymyślony przez gazetę termin ma nawiązywać do kary, jaką wymierzył król Karol III Harry'emu i Meghan Markle za "Spare".

REKLAMA

Polecamy: Meghan Markle nienawidziła być w cieniu księżnej Kate. Nowa książka rzuca światło na sprawę

Zobacz wideo Król Karol III spotkał się z prezydentem Zełenskim

"Magia nagości". Uczestniczka trafiła do szpitala po randce z mężczyzną

Książę Harry i Meghan Markle są skazani na wygnanie? Król Karol III ma być bezwzględny

Jeśli książę Harry i Meghan Markle myśleli, że książka "Spare" nie narobi bałaganu w życiu rodziny królewskiej, to się zdecydowanie pomylili. Król Karol III zdaniem "The Sun" nakazał eksmitować tę dwójkę z ich posiadłości w Anglii - Frogmore Cottage, którą zamieszkiwali, gdy jeszcze byli w Wielkiej Brytanii. Miał to być odwet monarchy za to, co zrobili książę Harry i Meghan Markle decydując się na opublikowanie "Spare" i tym samym ośmieszenie rodziny królewskiej. Jak donoszą zagraniczne media, małżonkowie o tym nie wiedzieli i byli zaskoczeni.

To wszystko wydaje się bardzo ostateczne i przypomina okrutną karę. To tak, jakby [rodzina] chciała na dobre usunąć ich z obrazu. Harry i Meghan mają czas na opuszczenie mieszkania do wczesnego lata. Początkowo dostawali tylko tygodnie, teraz mają co najmniej do czasu koronacji - powiedział informator cytowany przez "Daily Mail".

Meghan Markle i książę Harry na co dzień mieszkają w USA, w Kalifornii. Frogmore Cottage było ich jedyną nieruchomością w Wielkiej Brytanii, którą otrzymali od rodziny królewskiej.

To właśnie dlatego prasa pisze o "Frogxicie", czyli "opuszczeniu" Frogmore Cottage, do czego słynna para została zmuszona. Posiadłość jednak nie będzie bez właścicieli, ponieważ klucze do pięknego miejsca ponoć otrzyma... książę Andrzej, który ma na swoim koncie sporo przewinień. Młodszy brat Karola III nie reprezentuje brytyjskiej rodziny królewskiej od ponad trzech lat. Odebranie tytułu to skutek skandalu z Virginią Roberts Giuffre, która oskarżyła go o napaść seksualną. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.