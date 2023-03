Roksana Węgiel wydała nowy singiel "Miasto". Tuż po premierze internauci zauważyli, że melodia brzmi znajomo. Zasugerowali, że utwór może być plagiatem i porównali go do zagranicznej piosenki. Co na to Roxie?

6 fot. KAPiF.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl