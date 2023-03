Marina doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę i wyglądać zgodnie z tym, co jest modne. Wokalistka opublikowała post, który w mgnieniu oka zebrał sporą liczbę lajków. Uwagę zwracają niecodzienne spodnie eksponujące ciało. "Ale petarda!" - zachwycają się internauci.

Marina w mocno wyciętych spodniach. Fani są zachwyceni

Marina słynie z zamiłowania nie tylko do muzyki, ale także do mody. Nieobce są jej światowe trendy, które często wykorzystuje do tworzenia kolejnych stylizacji. Żona Wojciecha Szczęsnego od dawna publikuje zdjęcia w niecodziennych zestawach i nie stroni od kontrowersji. Tak było np. wtedy, kiedy zjawiła się na trybunach w modnych butach, które nie do końca spodobały się internautom.

Tym razem wokalistka opublikowała krótki filmik, na którym główną rolę odgrywają designerskie spodnie o niecodziennym modelu. Mimo kontrastowej kolorystyki i bardzo modnego fasonu całą uwagę skupiają na sobie wycięcia, które eksponują biodra Mariny. Wokalistka postanowiła odsłonić również brzuch – krótki t-shirt w połączeniu ze spodniami w motocyklowym stylu prezentował się bardzo kobieco.

Fani Mariny nie szczędzili jej pozytywnych komentarzy:

Ale petarda! W drugim życiu chcę wyglądać jak ty, kobieto-petardo!

Petarda! No ale przy takiej figurze nie może być inaczej. Sztosik. Spodnie rewelka.

Warto dodać, że spodnie, na które zdecydowała się Marina, wyraźnie nawiązują do mody motocyklowej. W sezonie wiosenno-letnim będzie to jeden z najgorętszych trendów i jak widać, doskonale wie o tym nasza polska celebrytka, która pozytywne komentarze otrzymuje w dużej mierze od kobiet. Na jej profilu rzadko spotkać można hejt i słowa krytyki.