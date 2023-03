Pod koniec lutego w brytyjskich księgarniach ukazała się książka dworskiego eksperta Toma Quinna. W publikacji o tytule "Gilded Youth. An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" ("Złocista młodość. Intymna historia dorastania w rodzinie królewskiej" - tłum. red.) zawarte są wspomnienia jednego z członków personelu w Pałacu Kensington. Czytamy w nich o tym, jak tak naprawdę Meghan Markle czuła się w roli księżnej u boku księcia Harry'ego.

Meghan Markle nienawidziła być w cieniu księżnej Kate. Nowa książka zdradza kulisy

Jak zdradził anonimowy członek personelu Pałacu, Markle nie znosiła wszelkich ograniczeń związanych z tytułem oraz tego, że była księżną "drugiej kategorii". Żona księcia Harry'ego doskonale zdawała sobie sprawę z lepszej pozycji księżnej Kate.

Nienawidziła ograniczeń i zasad, nienawidziła bycia księżniczką drugiej kategorii - mam na myśli bycia "tą drugą po księżnej Kate".

Meghan Markle miała duży problem z tym, że jako księżna nigdy nie mogła samodzielnie podejmować decyzji. Każdy jej ruch był zaplanowany przez sztab ludzi.

Przede wszystkim nienawidziła tego, że musiała robić to, co jej kazano i iść tam, gdzie jej mówiono.

Informator Quinna zdradził również, że Markle jest niezwykle uroczą osobą, dopóki nie wchodzi się jej w drogę.

To prawda, że jest uroczą osobą, o ile nigdy się jej nie wchodzi w drogę. Dla dość niepewnego siebie chłopaka, jakim jak Harry, to idealna partnerka, ponieważ jej absolutna pewność siebie sprawia, że on czuje się przy niej bezpiecznie - czytamy w książce.

