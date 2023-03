Patrycja Tuchlińska jest w związku z polskim milionerem, 75-letnim Józefem Wojciechowskim. Para doczekała się syna, który jest oczkiem w głowie rodziców. Influencerka nie szczędzi widoków z wycieczek, na które wyjeżdża z rodziną. Gdzie para wyjechała pod koniec lutego?

Patrycja Tuchlińska wypoczywała z Józefem Wojciechowskim i synem nad morzem. Co powiedział milioner?

Modelka zgromadziła na swoim Instagramie 58,5 tys. obserwatorów. Fani z ogromnym zaangażowaniem komentują rewelacje na temat jej życia. Tuchlińska zamieszcza na profilu pomysłowe stylizacje, zdjęcia rodzinne oraz egzotyczne widoki z podróży. Dużą popularność w polskim show-biznesie dał jej związek z milionerem Józefem Wojciechowskim. Wiele osób komentuje dużą różnicę wieku między zakochanymi. Oni nie postrzegają tej kwestii za problematyczną.

Rodzina niedawno wybrała się na wczasy prywatnym samolotem. Dokładne miejsce pobytu nie zostało ujawnione, ale po zdjęciach można wywnioskować, że pogoda jak najbardziej dopisywała. Kobieta wzięła synka za rękę i zabrała go na spacer drewnianym pomostem, tuż nad wodą. Ciekawą atrakcją w tamtej okolicy były pingwiny. Ze śmiechem skomentował ten fakt Wojciechowski:

Żeby pingwiny obejrzeć, trzeba pieniądze płacić!

Opłata za oglądanie ptaków nie stanowi elementu codzienności milionera. Ma on bowiem własną ptaszarnię, zlokalizowaną na terenie własnej willi.

Józef Wojciechowski to twórca firmy deweloperskiej - J.W. Construction. W latach 70. przeniósł się do Stanów, aby zdobyć doświadczenie w branży. W 2019 roku trafił do "Forbesa" jako jeden z najbogatszych Polaków.

Józef Wojciechowski jest miliarderem. Jak się dorobił?