Małgorzata Tomaszewska trafiła na terapię. Wiadomo dlaczego. "To boli"

Małgorzata Tomaszewska od dawna jest związana z mediami. Obecnie to jedna z największych gwiazd TVP2, widzowie stacji mogą ją najczęściej oglądać w "Pytaniu na śniadanie". Prezenterka kocha swoją pracę, jednak nie ukrywa, że ma ona na nią mocny wpływ. W pewnym momencie uznała, że potrzebuje wsparcia i zaczęła korzystać z pomocy psychoterapeuty.

Tomaszewska chodzi do terapeuty. "Nie jesteśmy z kamienia"

Tomaszewska w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, że bycie częścią show-biznesu jest dla niej wyczerpujące. W związku z tym robi wiele, by się od niego odcinać w czasie prywatnym.

Tak naprawdę, ja nie czuję, żeby to był mój świat. Ja nie żyję tym światem mediów. To jest świat, w który ja wchodzę – to jest moja praca, wychodzę i nie żyje już tym. Staram się coraz mniej oglądać telewizji, właśnie żeby psychicznie od tego wszystkiego odpocząć. Nie boję się tego i uważam, że o tym należy mówić – ja też mam swoją psychoterapię, na którą uczęszczam, mam swoje spotkania ze wspaniałą panią psycholog, która też mi wiele rzeczy tłumaczy - przyznała w wywiadzie.

Prezenterka stara się nie przejmować tym, co o niej piszą, jednak nie zawsze jej się udaje. "My nie jesteśmy z kamienia. Jak coś usłyszymy, jak coś przeczytamy, to to boli" - dodała i opowiedziała, że dotyka ją, kiedy ktoś wkłada jej słowa w usta. Choć od lat jest w branży, w dalszym ciągu może przeczytać coś, co sprawi jej przykrość:

Niezależnie ile lat jest się w show-biznesie, to znajdzie się taki moment, ta jedna szpileczka, która zaboli. Ja tego balansu szukam też dzięki specjalistom - tłumaczyła w Jastrząb Post.

Jednak przyznała ze szczerością, że zazwyczaj nie reaguje już na bolesne sytuacje, gdyż wie, że to może wywołać kolejną aferę i sprawa zostanie jeszcze bardziej rozdmuchana.

Małgorzata Tomaszewska to nie pierwsza gwiazda, która mówi otwarcie o tym, że korzysta z pomocy. Zalety psychoterapii docenia m.in. Dorota Szelągowska, która cierpiała na zaburzenia lękowe i miesiącami nie wychodziła z domu. Także Magdalena Boczarska dba o zdrowie psychiczne, a podczas rozmowy ze specjalistą przepracowywała przeszłość.