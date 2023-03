Jakiś czas temu Izabela Janachowska podzieliła się radosną nowiną. Wraz z mężem i synem planowali przeprowadzkę do nowego apartamentu. Remont nieco się przeciągnął, ale wygląda na to, że gniazdko prezenterki i Krzysztofa Jabłońskiego jest już w pełni gotowe, a przede wszystkim bogato wyposażone. Za pośrednictwem mediów społecznościowych celebrytka zaprosiła fanów do gustownie urządzonych wnętrz.

Nowy apartament Izabeli Janachowskiej ocieka luksusem

Izabela Janachowska jest na bieżąco w kontakcie z fanami. Aktywnie prowadzi kanał na YouTubie. Na nowo opublikowanym nagraniu prezenterka telewizyjna uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała jak teraz mieszka. Jest nieźle. Na udostępnionym filmie możemy zobaczyć m.in. łazienkę z wysokimi lustrami i złotymi kranami. Pomieszczenie zostało urządzone w stylu nowoczesnym. Celebrytka postawiła na złote dodatki, marmury i fantazyjne lampy.

Kuchnia nie jest zachowana w klasycznej bieli, a w beżach. Oczywiście z dodatkiem marmurów. Nie zabrakło również ogromnej wyspy. Salon połączony jest z jadalnią. Mieszkanie urządzone jest w podobnym stylu i kolorystyce. W przestrzeni wypoczynkowej znajdują się dwie kanapy i okazały posąg Buddy. Z kolei stół jest bardzo masywny i rozłożono na nim złotą zastawę.

To jednak nie koniec. Izabela Janachowska zaprosiła internautów również do sypialni. Tam było jeszcze lepiej. Na pierwszy rzut oka zobaczyć było można pokaźnych rozmiarów łóżko. Dopiero później zwracamy uwagę na przeszkloną łazienkę z wielką czarną wanną na środku. W apartamencie zadbano o prywatność. Okna przysłonięte są delikatnymi białymi firankami i nieco masywniejszymi beżowymi zasłonami.

Izabela Janachowska zaprezentowała również miejsce, o jakim marzy wiele kobiet. Mianowicie elegancką toaletkę, przy której starannie szykuje się do każdego wyjścia. Dalej można było dostrzec także profesjonalną myjkę fryzjerską.

Jak wam się podoba nowe gniazdko Izabeli Janachowskiej i jej rodziny? Więcej zdjęć z apartamentu znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.