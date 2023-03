Zapadł wyrok w sprawie Jerzego S.

Zdarzenie z udziałem Jerzego S. miało mieć miejsce w październiku ubiegłego roku. Doszło wówczas do kolizji drogowej - aktor miał zahaczyć o kierowcę motocyklu, a, jak później twierdził, nie zwrócił na to uwagi. Ofierze wypadku udało się jednak utrzymać równowagę i zajechał drogę kierowcy. Na miejscu zjawiła się policja, a badanie alkomatem wykazało, że w wydychanym powietrzu Jerzy S. miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jerzy S. stanął przed sądem za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Pod koniec grudnia ubiegłego roku RMF FM ustalił, że Jerzy S. przyznał się do winy i wyraził skruchę, jednak śledczy nie zgodzili się na jego propozycję o dobrowolnym poddaniu się karze. Do sądu w Krakowie wpłynął aktorowi oskarżenia przeciwko aktorowi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Termin pierwszej rozprawy został wyznaczony na 1 marca. Jak donosi "Fakt", na sali pojawił się wyłącznie pełnomocnik aktora, a on sam nie stawił się w sądzie. Z tego powodu obrona wycofała wniosek o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na interes oskarżonego.

Jak podał RMF FM około południa, zapadł wyrok w sprawie. Jerzy S. dostał 12 tys. zł grzywny i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

18 października, dzień po zdarzeniu, Jerzy S. za pośrednictwem fanpage'a swojego syna wydał oświadczenie w sprawie. Przeprosił i przyznał, że żałuje, iż wsiadł za kółko po alkoholu. Zaprzeczył też, jakby zbiegł z miejsca zdarzenia i zadeklarował pełną chęć współpracy ze śledczymi.