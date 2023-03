Paulina Nowicka zgromadziła na Instagramie 75 tys. obserwatorów. Ukochana Jakuba Rzeźniczaka stale pokazuje w mediach zdjęcia z wyjątkowych momentów. Zmiana fryzury nie mogła obejść się bez publikacji na profilu. Oto, jak wygląda Nowicka po ścięciu włosów.

Paulina Nowicka po ostrym cięciu. Fani nie do końca są przekonani

Na zmianę wizerunku wiele osób decyduje się wraz z nowym rokiem lub rozpoczęciem kolejnego rozdziału w życiu. Nowicka postawiła na odważną fryzurę. Do tej pory widzieliśmy ją w nieco dłuższych włosach. Niezmiennie są brązowe, ale teraz mają inną długość, o wiele krótszą. Co piszą internauci?

Wolałam poprzednią wersję ciebie, ale rozumiem, że trzeba próbować.

Niestety w poprzedniej długości dużo lepiej, ale najważniejsze że pani zadowolona.

Wyostrzyły się rysy, na niekorzyść.

Kiedy kobieta zmienia fryzurę, wkrótce zmieni swoje życie.

Co do zmian w życiu Nowickiej, to na pewno ogromnym przełomem było dla niej wejście w związek z Jakubem Rzeźniczakiem. Dziś jako dumna żona nie kryje zachwytu nad partnerem. Najwięcej szumu na profilu Nowickiej wywołał kadr ze ślubu na plaży w Miami. Nikt nie spodziewał się takiego scenariusza, a zwłaszcza, że w tamtym okresie bardzo głośno było o tagedii syna piłkarza, Oliwiera Rzeźniczaka.

Paulina Nowicka niedawno obchodziła też 30. urodziny. Z tej okazji Rzeźniczak nie szczędził jej niespodzianek. Zaczęła wyjątkowy dzień od kwiatów, balonów i szampana w łóżku. Rzeźniczak przy składaniu życzeń w sieci wspomniał o ich wspólnym marzeniu. Część fanów zakłada, że chodzi o dziecko.

Jak wam się podoba w nowej fryzurze?

