Joanna Kurska zakończyła współpracę z TVP w styczniu 2023 roku. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Długo plotkowano, czy Kurska wyjedzie do USA, by zamieszkać z Jackiem Kurskim, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych po tym, jak przyjął propozycję pracy jako Alternate Executive Director w Grupie Banku Światowego. Później o Joannie Kurskiej zrobiło się w mediach cicho. Teraz jednak znów o sobie przypomniała.

Joanna Kurska na nartach. Zaczepił ją lekarz

Joanna Kurska wyjechała wraz z córką do Włoch, by korzystać z możliwości szusowania po alpejskich stokach. Wyjazdem chwali się na Instagramie. To właśnie tam opublikowała zdjęcie z córką, a w opisie pod fotografią zdradziła, że są same - bez Jacka Kurskiego.

Pierwsze takie walentynki i ferie, za chwilę dzwonimy do taty - czytamy.

Uwagę zwraca jednak nowsze zdjęcie żony byłego prezesa TVP, mianowicie to, na którym pozuje z nartami przypiętymi do stóp.

To właśnie pod tym zdjęciem w sekcji komentarzy zaczepił ją Krzysztof Gojdź - znany lekarz, który specjalizuje się w medycynie estetycznej. Wygląda na to, że doskonale zna się z Kurską i łączą ich przyjacielskie relacje.

Do Miami wpadaj! Lub LA - napisał, prawdopodobnie zapraszając ją w ten sposób do siebie.

Kurska szybko odpowiedziała na zaczepkę.

Już za chwile będę u ciebie - napisała.

Przypomnijmy, że Krzysztof Gojdź w Miami otworzył własną klinikę, gdzie działa jako ekspert w dziedzinie pielęgnacji skóry i inteligentnego starzenia się. Placówkę odwiedzają amerykańskie gwiazdy.