26 lutego wybrano reprezentantkę Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji. Decyzją widzów i jury wysłanniczką Polski do Liverpoolu została Blanka. Wybór ten wzbudził niemałe kontrowersje w mediach społecznościowych, w których zarzuca się manipulację TVP. Na 24-letnią Blankę spadła lawina negatywnych komentarzy, a najbardziej zaciekli przeciwnicy jej zwycięstwa doszukują się kolejnych powodów do dyskwalifikacji. Tym razem przedstawiono dowody, jakoby piosenka "Solo" miała być... plagiatem.

Kiedy Eurowizja 2023? W tym roku konkurs będzie miał miejsce w Liverpoolu

Eurowizja 2023. Utwór Blanki to plagiat? Po sieci krąży piosenka rumuńskiej artystki

Przeciwnicy wygranej Blanki dopatrzyli się, że jej eurowizyjny utwór brzmi podobnie do piosenki "Up" autorstwa jednej z największych rumuńskich gwiazd, występującej pod pseudonimem Inna. Nagranie "Up" zostało odtworzone na YouTubie 66 milionów razy i pochodzi z 2021 roku.

Bez kitu, to brzmi jak piosenka Blanki!

Proszę, zróbcie coś z tym! "Solo" Blanki zostało wysłane do Eurowizji i nikt jej tam nie chce...

Bez przesady. Są podobne, choć o plagiacie mowy nie ma - czytamy w komentarzach pod piosenką.

Do dyskusji wobec punktacji w preselekcjach do Eurowizji 2023 dorzuciła swoje trzy grosze Edyta Górniak, która była członkinią jury. Jej stanowisko możecie przeczytać tutaj.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że utwory utrzymane są w podobnej stylistyce, ale czy na pewno można mówić o plagiacie? Oceńcie sami.

