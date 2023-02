W programie "Doda. 12 kroków do miłości" piosenkarka szukała partnera. Show cieszyło się dużą popularnością. Widzowie z chęcią oglądali randki wokalistki z różnymi mężczyznami. Pomimo tego, że żaden z kandydatów nie przypadł jej do gustu, fani wytypowali swoich faworytów. Jednym z nich był Daniel Sławek, który na spotkanie przyjechał na...koniu.

Daniel wyróżnił się w programie "Doda. 12 kroków do miłości"

Nietypowe wejście Daniela do programu zachwyciło Dodę. Mężczyzna bardzo jej się spodobał. Daniel przekonał gwiazdę, aby wsiadła na konia. W czasie przejażdżki potrafił rozbawić artystkę, a ona starała się z nim flirtować. Zaproponowała nawet jazdę na jednym koniu. Mężczyzna został porównany do rycerza Lancelota. Niestety, kandydat bardzo stresował się randką, co nie uszło uwadze Dody. Daniel bardzo się starał. Zaprosił wokalistkę na romantyczną kolację na łonie natury. Przyznał, że jest weganinem, czym także zaskarbił sobie sympatię gwiazdy. Mimo że rozmowa się kleiła, artystka zdecydowała, że uczestnik był dla niej zbyt spokojny.

Mimo tego, że spodobał mi się fizycznie, ładnie pachniał, ale jego zachowanie było dziwne - mówiła wówczas Doda.

Daniel Sławek widocznie nie był pisany piosenkarce. Po zakończeniu programu ich drogi się rozeszły. Jak się jednak okazało, były uczestnik zaczął się spotykać z inną celebrytką.

Co łączy Daniela z byłą asystentką Wersow?

Daniel jest psychoterapeutą i prowadzi swój gabinet. W swoim zawodzie specjalizuje się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Rycerz na koniu publikuje również regularnie posty w mediach społecznościowych. Ostatnio dodał zdjęcie z tajemniczą blondynką. Jak się okazało, mężczyznę ciągnie do znanych osób. Jego nową partnerką jest Monika Muratova, była asystentka Weroniki Sowy. Para wygląda na szczęśliwą.

Monika Muratova już od jakiegoś czasu dzieli się czułymi zdjęciami z partnerem na swoim profilu. Choć nie spotykają się długo, widać, że są ze sobą bardzo blisko. Muratova przez wiele lat współpracowała z Wersow i Ekipą Friza. Kobieta była obecna między innymi na ich wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Członkowie Ekipy pokazywali ją często w filmikach i na zdjęciach. Po jakimś czasie postanowiła zerwać współpracę. Choć nie zostało to potwierdzone, Muratova ma rzekomo złe stosunki z Wersow. Obecnie kobieta zajmuje się działalnością w mediach społecznościowych, gdzie zebrała ponad pół miliona obserwujących.

