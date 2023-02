Krzysztof Rutkowski w mediach chętnie pokazuje, jak luksusowe życie prowadzi. Najsłynniejszy detektyw w Polsce bez licencji w wywiadach nie ukrywa, że ma nieruchomości na całym świecie. Jak sam przyznał w rozmowie z "Super Expressem" inwestuje w domy i mieszkania, odnawia je i sprzedaje z zyskiem. Rutkowski jest również właścicielem urokliwego pałacu z XVII wieku, który znajduje się w Szczepowie na Dolnym Śląsku i wygląda jak żywcem wyjęty z popularnego serialu "Bridgertonowie". Postanowił go sprzedać, a kwota, jaką za niego chce, przyprawia o zawroty głowy.

Krzysztof Rutkowski sprzedaje okazały pałac. Kwota przyprawia o zawrót głowy

Krzysztof Rutkowski w rozmowie z "Super Expressem" ujawnił więcej szczegółów na temat pałacu, który jest wpisany w rejestr zabytków. Otacza go imponująca działka. Sam pałac również skrywa we wnętrzach prawdziwe perełki. Przyszły nabywca miałby do dyspozycji tyle komnat, że musiałby poświecić sporo czasu, by wybrać tę ulubioną. Może również organizować wystawne bale w salach balowych.

Pałac ma ok. 70 pomieszczeń znajdujących się na trzech kondygnacjach. Ma również trzy sale bankietowe o wielkości ok. 200 mkw. Ponadto otoczony jest 13 ha parku z drzewami, gdzie rośnie czarny orzech, który jest bardzo drogim okazem. Dodatkowo jest 19 ha ziemi, a 10 tys. mkw. to teren inwestycyjny. Są także dwa stawy rybne - wyliczał Rutkowski.

Historia tego miejsca jest wyjątkowa. W 1766 roku pałac kupiła Anna Catharina von Schlabrendorf z domu von Otterstedt, druga żona Ernsta Wilhelma von Schlabrendorf. Ród von Schlabrendorfów mieszkał w tym miejscu do 1945 roku. Zniszczony pod koniec II wojny światowej pałac, został wyremontowany w 1965 roku. Miał być przeznaczony na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, jednak trafił w ręce prywatnego kupca, od którego w 2016 roku Rutkowski odkupił przybytek.

Rutkowski wystawił pałac na sprzedaż za zawrotną kwotę dziesięciu milionów złotych. Jak sam dodał, można negocjować cenę. Myślicie, że szybko znajdzie kupca?

